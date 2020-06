Atšaukiamos rekomendacijos nevykti į kai kurias Europos ekonominės erdvės valstybes

„Išlieka perspėjimas nevykti į Belgiją, Jungtinę Karalystę, Švediją ir Portugaliją“, – rašoma ministerijos pranešime.

Be to, URM ragina atsisakyti nebūtinų kelionių į Airiją, Ispaniją ir Maltą, kur sergamumas COVID-19 liga per pastarąsias 14 dienų išlieka aukštesnis nei 15 susirgimų 100 tūkst. gyventojų.

Vykstantys į kitas Europos ekonominės erdvės valstybes yra raginami imtis atsargumo priemonių.

„Ypač svarbu atkreipti dėmesį, kad sergamumo situacija gali pasikeiti labai greitai ir tai gali lemti būtinų apribojimų tiek užsienio valstybėse, tiek Lietuvoje atnaujinimą“, – informuoja ministerija.

„Atsižvelgdama į tai, kad pradėjo veikti Lietuvos, Estijos ir Latvijos tarpusavio Supratimo memorandumas dėl tarpusavio kelionių apribojimų žemės, geležinkelio, oro ir jūrų transportu panaikinimo ir bendradarbiavimo COVID-19 krizės metu, Užsienio reikalų ministerija nuo birželio 1 dienos jokių specifinių rekomendacijų vykstantiems į šias šalis nebeteikia“, – rašoma pranešime.

Pirmadienį Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė 27 šalių sąrašą, iš kurių į Lietuvą leista atvykti užsieniečiams.

Atvykusiems užsieniečiams iš 24 šiame sąraše esančių šalių nebus būtina dviejų savaičių saviizoliacija.

Atvykti be reikalavimo saviizoliuotis leista iš: Liuksemburgo, Nyderlandų, Italijos, Danijos, Lenkijos, Rumunijos, Prancūzijos, Suomijos, Vokietijos, Čekijos, Estijos, Austrijos, Bulgarijos, Latvijos, Vengrijos, Norvegijos, Šveicarijos, Kipro, Graikijos, Islandijos, Slovakijos, Kroatijos, Slovėnijos ir Lichtenšteino.

Saviizoliacija bus būtina, tačiau atvykti taip pat leista iš: Maltos, Airijos ir Ispanijos.

Tuo tarpu Lietuvos piliečiams leidžiama atvykti iš bet kurios šalies, tačiau jiems reikia 14 dienų izoliuotis tuo atveju, jei šalyje, iš kurios jie atvyksta, 100 tūkst. gyventojų tenka daugiau nei 15 COVID-19 ligos atvejų per pastarąsias dvi savaites.

Sąrašą šalių, iš kurių užsieniečiams galima atvykti į Lietuvą bei iš kurių atvykus nereikia saviizoliuotis, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga planuoja skelbti kiekvieną pirmadienį.

Sveikatos ministerija atkreipia dėmesį, kad pirmadieniais skelbiami sąrašai nebus nuolatiniai, jie galės kisti atsižvelgiant į situaciją – vieną savaitę į sąrašą įtrauktos valstybės kitą savaitę, jei jose pablogės situacija, galės būti iš jo išbraukiamos.