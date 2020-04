Artimiausiu metu pavasaris bus žvarbus

Šiandien šalyje numatomi itin nemalonūs orai: bus vėjuota, daug kur nuvilnis lietus. Nors temperatūra dieną kils šiek tiek aukščiau nei trečiadienį, visgi, dėl smarkaus vėjo to nepajusime. Stipriausi gūsiai šiandien numatomi po pietų, ypač šiauriniuose ir kai kur rytiniuose šalies rajonuose, čia jie sieks 20–23 metrus per sekundę. Likusioje šalies dalyje numatomia 15–20 metrų per sekundę gūsiai. Mažiausiai kritulių sulauks šiaurės vakariniai šalies rajonai, čia galimi ir dažnesni pragiedrėjimai. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus apie 11–12 laipsnių šilumos. Šiauliuose oras šils iki 10, Klaipėdoje iki 9 laipsnių.

Penktadienio naktį debesys prasisklaidys, žymesnių kritulių nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo –2 laipsnių šalčio šalies pietryčiuose iki 4 laipsnių šilumos pajūryje. Vietomis formuosis plikledis. Dienos metu vietomis, daugiausiai rytiniu šalies pakraščiu, praslink negausūs krituliai. Išsilaikys smarkokas šiaurės vakarų krypties vėjas. Gūsiai sieks 15–18, kai kur 20 metrų per sekundę. Vilniuje ir Panevėžyje oras šils iki 9, Kaune iki 10 laipsnių. Šiauliuose bus apie 8, Klaipėdoje apie 7 laipsnius šilumos.

Šeštadienį šalyje išsilaikys žvarboki orai. Nakties metu be žymesnių kritulių, debesuotumas bus mažas. Temperatūra pasiskirstys nuo –2 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, tik pajūryje laikysis 3–4 laipsnių šiluma. Kai kur keliuose teks pasisaugoti plikledžio. Dienos metu debesuotumas bus kiek didesnis, kur ne kur protarpiais palis. Vyraus nemalonus šiaurės vakarų krypties vėjas, gūsiai vietomis dar stiprės iki 16 metrų per sekundę. Vilniuje ir Panevėžyje oras šils iki 8, Kaune iki 9 laipsnių. Šiauliuose ir Klaipėdoje bus apie 7 laipsnius šilumos.

Sekmadienį taip pat labai šilta nebus, gausesnių kritulių nenumatoma. Naktį temperatūra svyruos nuo –3 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus apie 7, Kaune ir Klaipėdoje apie 8 laipsnius šilumos.

Remiantis www.gismeteo.lt orų prognozėmis, pirmadienį be didesnių pokyčių, tik kritulių bus šiek tiek daugiau. Antradienį ir trečiadienį galime sulaukti truputį šiltesnių orų.