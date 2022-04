Artėja gegužės 9-oji: VSD ir policija įspėja, kad gali būti provokacijų

„Artėja gegužės 9-oji, apie ką kalba ir pati VSD, ir policija, kad gali būti visokių provokacijų. Tad ne pirmą kartą tokiomis temomis kalbamės ir tą turime daryti nuolat “, – BNS sakė ministras.

Jis taip pat teigė, kad VSD informuos apie Kultūros ministerijos plačiau atvertas galimybes savivaldybėms spręsti dėl sovietinių paminklų, esančių kapinėse, nukėlimo.

„Atskiriame kapines, kurias tikrai gerbsime ir išlaikysime, nuo karą propaguojančių sovietinių dokumentų“, – teigė jis.

Atskiriame kapines, kurias tikrai gerbsime ir išlaikysime, nuo karą propaguojančių sovietinių dokumentų.

VSD anksčiau yra įspėjęs, kad gegužės 9-ąją, kai Rusija mini pergalės Antrajame pasauliniame kare prieš nacistinę Vokietiją dieną, Lietuvoje galimos provokacijos ir smurtiniai incidentai.

Pasak žvalgybos, beveik neabejojama, kad kaip ir kasmet sovietų karių kapinėse bus rengiami minėjimai. Juos įvairiuose Lietuvos miestuose kasmet organizuodavo rusų diplomatai su Rusijos tėvynainių atstovais.

Šių renginių metu įprastai susirenka keli šimtai žmonių, įsisegusių Georgijaus juosteles, kurias Seimas dėl karo Ukrainoje uždraudė viešai demonstruoti.

VSD teigimu, taip pat gali atsirasti bandymų organizuotis artėjant gegužės 9-ajai, nes kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse jau dabar rengiamos demonstracijos, kurių metu reiškiama parama Rusijos karui Ukrainoje.

Be to, pastaruoju metu Lietuvos savivaldybės ėmėsi iš viešųjų erdvių šalinti paminklus, pastatytus sovietmečiu pagerbti Raudonosios armijos karius, žuvusius per Antrąjį pasaulinį karą.