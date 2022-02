Apžvalgos bokštas Nemuno deltos parke iškils tik 2023-iaisiais: įmonė laiku nepradėjo darbų

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba su įmone sutartį nutrauks ir artimiausiu metu skelbs naują konkursą, o naujo bokšto tikimasi kitų metų pavasarį.

Nutraukti 780 tūkst. eurų vertės sutartį su bendrove rekomendavo Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), tačiau saugomų teritorijų tarnybos vadovas Albertas Stanislovaitis sakė, kad įstaiga ir pati planavo tą padaryti.

„Mes jau buvome pranešę rangovui, kad sutartis nutraukiama mūsų iniciatyva ir lygiagrečiai paskui atkeliavo VPT sprendimas. Truputį nustebome, kad ten buvo dar VPT tyrimas, nes iš tiesų rangovas nevykdė darbų, nevykdė sutarties, todėl sutarties nutraukimas neišvengiamas“, – BNS sakė A. Stanislovaitis.

Išvadoje VPT teigė, kad sutartis turi būti nutraukta, nes numatyti darbai laiku nevykdomi, tačiau įmonei netaikomos netesybos.

Sutarties nutraukimas neišvengiamas.

„Perkančioji organizacija nereikalavusi iš tiekėjo netesybų (...) nesivadovavo sutarties nuostatomis ir tuo pažeidė (...) skaidrumo ir lygiateisiškumo principus“, – teigiama VPT išvadoje.

„Kavesta“ darbus turėjo pradėti pernai liepą, tačiau to nepadarė. Saugomų teritorijų tarnyba tuomet įmonei nurodė, jog nesant pagrįstų priežasčių bus taikomos netesybos ir nutraukiama sutartis. Be to, „Kavesta“ tuomet būtų trejiems metams įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Bendrovė aiškino, kad darbai nevykdomi, nes negautas Valstybinės miškų urėdijos raštas dėl Rusnės apžvalgos bokšto pėsčiųjų (žaliatakio) pritaikymo gabenti medžiagas.

Pernai rudenį Saugomų teritorijų tarnyba ir „Kavesta“ du kartus keitė darbų grafiką. Tarnyba šiemet sausį VPT informavo, jog „Kavesta“ dar nepradėjo darbų.

„Reikia rangovo klausti, kodėl taip išėjo, bet manau, kad rangovas tiesiog kažko neįvertino, atkeliaudamas į viešąjį pirkimą, sąlygų, reikalavimų. Juoba, kad pastaruoju metu rinkoje medžiagų, darbo klausimai, brangsta, gal tai turėjo įtakos“, – BNS sakė A. Stanislovaitis.

„Kavesta“ turėjo pastatyti 30 metrų aukščio apžvalgos bokštą „Burė“ Nemuno deltos regioniniame parke. Skelbta, kad nuo jo matysis dalis Rusnės salos, Nemuno atšaka Atmata, Krokų lanka, Ventės ragas, Kuršių marių platybės ir Kuršių nerijos juosta su kopomis.

A. Stanislovaičio teigimu, bokštas turėjo būti pastatytas šių metų pavasarį, tačiau dabar planuojama, kad tai bus po metų – 2023 metų pavasarį. Jis bus paskutinis, pastatytas per pastarąjį dešimtmetį saugomose teritorijose. Artimiausiu metu daugiau tokių bokštų nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose statyti neplanuojama.