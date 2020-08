Apžvalga: svarbiausi trečiadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Viruso plitimas. Per parą Lietuvoje patvirtinti 32 COVID-19 atvejai, daugiau kaip pusė iš jų – Vilniaus apskrityje. Po kontakto su sergančiaisiais užsikrėtė 21 žmogus, registruoti šeši įvežtiniai atvejai, penkių žmonių užsikrėtimo aplinkybės nenustatytos. Latvijoje nustatyta 18 koronaviruso atvejų, Estijoje – 17, Lenkijoje – 729, Rusijoje – 4676.

Saviizoliacijos tvarka. Premjeras Saulius Skvernelis pranešė, kad Vyriausybė svarsto trumpinti privalomos saviizoliacijos laiką iš užsienio grįžusiems lietuviams, jei jie gautų neigiamą koronaviruso testo atsakymą. Sprendimai žadami artimiausiu metu.

Situacija Baltarusijoje:

* Baltarusijos vyriausybė pranešė, kad antradienį sulaikė 51 protestuotoją, jie bus baudžiami administracine tvarka dėl dalyvavimo nesankcionuotuose mitinguose.

* Į apklausą Baltarusijos tyrimų komitete atvykusi Nobelio literatūros premijos laureatė Sviatlana Aleksijevič atsisakė duoti parodymus dėl dalyvavimo opozicijos kandidatės Sviatlanos Cichanouskajos suburtoje Koordinacinę taryboje. Ji pareiškė nejaučianti jokios kaltės. „Mūsų tikslas buvo padėti įveikti politinę krizę, o ne surengti perversmą. Mums reikia pasaulio ir, galbūt, Rusijos pagalbos, kad įveiktume šią krizę“, – žurnalistams sakė S. Aleksijevič.

* Baimindamiesi valdžios represijų, į Lietuvą atvyko du Baltarusijos garso režisieriai, atsidūrę dėmesio centre, kai per vyriausybinį mitingą Minske rugpjūčio 6-ąją per garso kolonėles įjungė protestų himnu tapusią dainą „Peremen!“. 30-metis Wladyslawas Sokolowskis interviu BNS sakė, kad iš Baltarusijos kartu su kolega Kirillu Galanovu išvyko bijodamas ilgos kalėjimo bausmės. Jis sakė sulaukęs grasinimų arešto metu ir per apklausas Vidaus reikalų ministerijoje. Iš viso nuo protestų pradžios Lietuva jau priėmė 22 baltarusius, atvykusius dėl galimo valdžios persekiojimo. Pusė iš jų pasiprašė politinio prieglobsčio.

* Lietuvos užsienio reikalų ministerija pasiūlė įvesti nacionalines sankcijas daugiau kaip šimtui Baltarusijos pareigūnų, atsakingų už rinkimų klastojimą ir smurtą prieš taikius protestuotojus. „Juodajame sąraše“ esantiems rinkimų komisijos nariams, vidaus reikalų sistemos, KGB, prokuratūros pareigūnams būtų uždrausta atvykti į Lietuvą. Sankcijas turi patvirtinti vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė. Europos Sąjunga šiuo metu svarsto įvesti sankcijas maždaug 20 Baltarusijos pareigūnų, bet sprendimas bus priimtas ne anksčiau kaip rugsėjo mėnesį, BNS pranešė diplomatiniai šaltiniai.

* Rusijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Lietuvą, kad ji destabilizuoja padėtį Baltarusijoje ir kišasi į šios šalies vidaus reikalus. Ministras Linas Linkevičius atkirto, kad „ne Rusijai mokyti apie kišimąsi į kitų šalių reikalus“.

Latvių pozicija. Latvijos ministras pirmininkas Krišjanis Karinis pranešė, kad Latvija sustabdys elektros prekybą su Baltarusija, jei pradės veikti Astravo atominė elektrinė. Lietuvos vyriausybės atstovai pasveikino šį žingsnį, tačiau analitikai sako, kad dar laukia sudėtingos derybos dėl galimo elektros importo iš Rusijos, per kurią teoriškai į Baltijos šalių rinką galėtų patekti Astravo elektra.

Prezidento iniciatyva. Viešėdamas Biržuose prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad netrukus pasiūlys priemones, kurios mažintų socialinę nelygybę tarp vaikų. Prezidentas savo plano detalių kol kas nepateikė, bet sakė, kad bus siekiama sudaryti geresnes švietimo sąlygas mažesniuose miesteliuose ar socialinių problemų turinčiose šeimose gyvenantiems vaikams.

Eurolygos transliacijos. LRT pranešė, kad transliuos Eurolygos rungtynes, kuriose rungtyniaus Kauno „Žalgiris“. Iki šiol rungtynės buvo rodomos mokamuose televizijos kanaluose. LRT neatskleidžia sutarties sumos. Komercinė žiniasklaida teigia, kad valstybės lėšos naudojamos netinkamai, nes transliuoti Eurolygą nemokamai galėjo ir komerciniai transliuotojai, bet LRT pasiūlė didesnę kainą.

Rinkimų cenzas. Vyriausybė pritarė siūlymui, kad į Seimą būtų galima kandidatuoti nuo 21 metų, o ne 25 metų. Jeigu Seimas pritartų Konstitucijos pataisoms, nauji amžiaus cenzo reikalavimai šiuose Seimo rinkimuose dar nebūtų taikomi.

Politikų norai. Kandidatus užregistravusi Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė, kad perrinkimo spalį vyksiančiuose rinkimuose sieks 132 iš 140 Seimo narių.

Smurtas JAV. JAV Kenošos mieste Viskonsino valstijoje prasiveržė smurtas per protestus dėl incidento, kai policininkai nušovė juodaodį. Per neramumus žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti. Šimtai demonstrantų trečią naktį iš eilės protestavo dėl nufilmuoto incidento, kai baltasis policininkas sekmadienį iki septynių kartų iš arti šovė į Jacobą Blake'ą, šiam nepaklusus policijos reikalavimams ir bandant įsėsti į savo automobilį, kuriame buvo trys jo vaikai.

Padėtis Korėjoje. Pasklidus gandams dėl Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno sveikatos būklės, valstybinė žiniasklaida parodė jį partijos komiteto posėdyje, perspėjantį dėl koronaviruso ir gresiančio taifūno. Pietų Korėjos žvalgyba neseniai pranešė, kad jis dalį valdžios įgaliojimų perdavė seseriai Kim Yo Jong.

Popiežiaus audiencijos. Popiežius Pranciškus nuo kito mėnesio pradžios atnaujins savaitines audiencijas, kurios bus riboto dydžio, pranešė Vatikanas. Pusmetį audiencijos nevyko dėl koronaviruso pandemijos. Trečiadieniais rengiamos audiencijos vyks Vatikano Apaštalų rūmų uždarame kiemelyje, kur galės susirinkti daugiausiai 500 žmonių.

Įtampa Viduržemio jūroje. Graikija kartu su Prancūzija, Italija ir Kipru pradėjo karines pratybas Viduržemio jūros rytuose, kur auga įtampa tarp Graikijos ir Turkijos dėl atrastų dujų telkinių.

Sensacija futbole. Futbolo žvaigždė Lionelis Messi pranešė „Barcelona“ klubo vadovams, kad nori palikti komandą. 33 metų Argentinos futbolininkas Barselonoje žaidė visą savo karjerą, jis su klubu yra laimėjęs keturis Čempionų lygos titulus.