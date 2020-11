Apžvalga: svarbiausi pirmadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Koronaviruso situacija:

* Per pastarąją parą Lietuvoje patvirtinti 837 nauji COVID-19 infekcijos atvejai, nuo koronaviruso mirė keturi žmonės.

* Koronavirusas patvirtintas Panevėžio merui Ryčiui Mykolui Račkauskui. Meras sako, kad jam buvo pakilusi temperatūra, bet jo būklė nėra labai sunki.

* Vokietijoje įsigaliojo dalinis karantinas: uždarytos kavinės, barai, restoranai, teatrai ir kino teatrai. Kanclerė Angela Merkel pareiškė, kad šeimoms turėtų būti leista Kalėdas švęsti kartu, tačiau didelės Naujųjų metų sutikimo šventės bus draudžiamos.

* Britų žiniasklaida pranešė, kad princas Williamas balandį buvo užsikrėtęs koronavirusu, tačiau laikė tai paslaptyje. Kensingtono rūmai šios informacijos nei patvirtino, nei paneigė.

* Kampanijoje už „Brexitą“ išgarsėjęs britų politikas Nigelas Farage'as paskelbė, kad pertvarkys savo vadovaujamą nedidelę partiją ir su ja sieks kovoti prieš karantino suvaržymus. Jis sako, kad vyriausybės įvestas karantinas žlugdo verslą, o anglai turėtų sekti Švedijos modeliu. Britų premjeras Borisas Johnsonas tikina, kad nėra jokios alternatyvos karantinui, o per antrąją koronaviruso bangą be karantino šią žiemą galėtų mirti dukart daugiau žmonių nei per pirmąją pavasarį.

* Pasaulyje nuo koronaviruso mirė daugiau kaip 1,2 mln. žmonių. Daugiausia mirčių patvirtinta JAV (230 tūkst.), Brazilijoje (160 tūkst.), Indijoje (122 tūkst.), Meksikoje (91 tūkst.) ir Britanijoje (46 tūkst.).

Ambasadorius ES. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino, kad Lietuvos ambasadoriumi prie Europos Sąjungos nori matyti Europos Komisijoje dabar dirbantį Vygandą Jankūną. Kritikai teigia, kad asmeninis prezidento pažįstamas neturi pakankamos patirties užimti vieną iš svarbiausių diplomatinių postų. Lietuvos atstovybė nuolatinio vadovo ambasadoje ES neturi nuo rugpjūčio. Dėl kandidato turi sutarti prezidentas, premjeras ir Seimo užsienio reikalų komitetas.

Areštai Minske. Baltarusijos vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad savaitgalį policija sulaikė maždaug 300 žmonių, dalyvavusių protesto akcijose prieš rinkimus suklastojusį autoritarinį prezidentą Aliaksandrą Lukašenką. Sekmadienį eitynėse iš Minsko centro į Stalino laikų egzekucijos vietą dalyvavo dešimtys tūkstančių žmonių.

JAV rinkimai. Likus dienai iki JAV prezidento rinkimų, perrinkimo siekiantis Donaldas Trumpas rengia susitikimus su rėmėjais svarbiose svyruojančiose valstijose – Šiaurės Karolinoje, Pensilvanijoje, Mičigane ir Viskonsine. Į Pensilvaniją taip pat atvyksta jo varžovas demokratas Joe Bidenas, jis likus kelioms valandoms iki balsavimo pradžios pasirodys kartu su popmuzikos žvaigžde Lady Gaga. Buvęs prezidentas Barackas Obama demokratų rinkėjus paskutinę dieną mėgina sutelkti Džordžijoje ir Majamyje. Rinkimuose iš anksto jau balsavo 93 mln. rinkėjų. Prognozuojama, kad iš viso balsuos apie 150 mln. amerikiečių.

Musulmonų protestai. Mažiausiai 50 tūkst. žmonių Bangladešo sostinėje Dakoje susirinko į demonstraciją prieš Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono nuostatas islamo atžvilgiu. Protestuotojai skandavo „Ne Pranašo Muhammado juodinimui“ ir sudegino Prancūzijos prezidento atvaizdą. E. Macronas musulmonų nemalonę užsitraukė dėl savo tvirtos pozicijos ginti religinio pobūdžio karikatūras.

Snowdeno pilietybė. Prieglobstį Rusijoje gavęs buvęs JAV žvalgybos darbuotojas Edwardas Snowdenas, nutekinęs spaudai tūkstančius slaptų dokumentų, paprašė suteikti jam Rusijos pilietybę, tačiau kartu tikisi išlaikyti ir JAV pilietybę.

Moldovos rinkimai. Į Moldovos prezidento rinkimų antrąjį ratą pakliuvo proeuropietiškų pažiūrų ekspremjerė Maia Sandu ir dabartinis Rusijai palankus valstybės vadovas Igoris Dodonas. Sekmadienį pirmajame ture M. Sandu gavo 35 proc. balsų, o I. Dodonas – 33 proc. Antrasis turas vyks lapkričio 15 dieną.

Taifūnas Filipinuose. Filipinams smogęs taifūnas „Goni“ sugriovė dešimtis tūkstančių namų ir pareikalavo mažiausiai 20 žmonių gyvybių. Šimtai tūkstančių žmonių evakuoti.

Išpuolis Kabule. Mažiausiai 19 žmonių žuvo ir dar 22 buvo sužeisti pirmadienį ginkluotiems kovotojams įsiveržus į didžiausią Afganistano universitetą sostinėje Kabule. Dauguma žuvusiųjų buvo studentai. Talibanas pareiškė nesąs susijęs su šiuo išpuoliu. Pastaraisiais metais kelis švietimo centrus ne kartą buvo atakavusios ekstremistų grupuotės, tokios kaip džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“..

Vatikano paaiškinimai. Vatikanas nutraukė tylą dėl popiežiaus Pranciškais komentarų apie homoseksualų partnerystę. Vatikano sekretoriatas laiške ambasadoriams nurodė, kad pontifiko komentarai apie tos pačios lyties asmenų civilines sąjungas buvo ištraukti iš konteksto, dokumentiniame filme sujungus atskiras seno interviu ištraukas, tačiau patvirtino popiežiaus įsitikinimą, kad tos pačios lyties asmenų poroms turi būti užtikrinta teisinė apsauga.

Johny Deppo gėda. Holivudo žvaigždė Johnny Deppas pralaimėjo bylą, kurioje kaltino šmeižtu britų bulvarinį laikraštį „The Sun“, savo straipsnyje pavadinusį jį „žmonos mušiku“. Ši didžiulio dėmesio sulaukusi byla, žiniasklaidos tituluota didžiausiu XXI amžiaus teismo procesu dėl šmeižto Anglijoje, atskleidė daug šokiruojančių faktų apie chaotišką aktoriaus gyvenimo būdą. Teisėjas pareiškė, kad skelbtas straipsnis apie aktoriaus smurtą prieš buvusią žmoną Amber Heard buvo iš esmės teisingas.