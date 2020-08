Apžvalga: svarbiausi pirmadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Viruso plitimas. Per parą Lietuvoje patvirtinta 20 naujų koronaviruso atvejų. Šeši iš jų susiję su židiniu Kauno renginių erdvėje „Adform kiemelis“ – epidemiologai vertina šį židinį kaip keliantį daugiausiai nerimo. Vienas naujas atvejis Vilniaus apskrityje siejamas su protrūkiu Kauno valstybinėje filharmonijoje bei Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Dar šeši žmonės užsikrėtė po kontakto su žinomais koronavirusu sergančiais asmenimis. Šešių asmenų užsikrėtimo aplinkybės kol kas nėra žinomos. Taip pat patvirtintas vienas įvežtinis atvejis. Intensyviau šią savaitę dėl koronaviruso bus tiriami Ignalinos, Prienų, Kupiškio, Kauno, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų bei Kauno, Visagino, Panevėžio ir Klaipėdos miestų gyventojai.

Virusas kaimynystėje. Latvijoje per praėjusią parą patvirtintas vienas naujas COVID-19 atvejis, Estijoje – du, Lenkijoje – 595 nauji atvejai, Ukrainoje – 1 464 nauji atvejai ir 21 mirtis, Rusijoje 4 892 nauji atvejai ir 55 mirtys.

Vyriausybės sprendimai dėl koronaviruso valdymo:

* Nuspręsta koronaviruso valdymo priemones atskirose savivaldybėse taikyti pagal sergamumą kiekvienoje iš jų. Ligos plitimo rodikliai suskirstyti į keturis lygius, pagal kuriuos numatytos skirtingos priemonės atskiriems sektoriams.

* Vyriausybė atšaukė iki šiol galiojusį draudimą į Lietuvą atvykti užsieniečiams iš koronaviruso itin paveiktų Europos Sąjungos (ES) šalių, tačiau įvedė reikalavimą atlikti koronaviruso testą ir privalomai izoliuotis, jeigu atvykstama iš šalių, kur sergamumas viršija 25 atvejus 100 tūkst. gyventojų. Saviizoliacija privaloma ir atvykstantiesiems iš šalių su daugiau kaip 16 susirgimo atvejų 100 tūkst. gyventojų. Šie reikalavimai galios tiek Lietuvos, tiek kitų šalių piliečiams.

* Svarstoma įvesti privalomą apsauginių kaukių dėvėjimą ir renginiuose lauke. Pasak sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos, pokyčiai planuojami po koronaviruso išplitimo atviroje renginių erdvėje Kaune.

Situacija Baltarusijoje:

* Baltarusijoje nesiliaujant masiniams protestams ir pirmadienį prasidėjus gamyklų bei valstybinės televizijos darbuotojų streikams, Aliaksandras Lukašenka atvyko į Minsko ratinių vilkikų gamyklą, kur streiką paskelbę darbuotojai per susitikimą jam skandavo „išeik!“. „Kol manęs nenužudysite, kitų rinkimų nebus“, – pareiškė A. Lukašenka.

* Kandidatė į Baltarusijos prezidentus Sviatlana Cichanouskaja pareiškė esanti pasiruošusi tapti nacionaline lydere teisingų rinkimų organizavimo laikotarpiui. „Aš pasirengusi prisiimti atsakomybę ir šiuo laikotarpiu veikti kaip nacionalinė lyderė, kad šalis nurimtų, grįžtų į įprastą ritmą, kad paleistume visus politinius kalinius ir kuo greičiau parengtume įstatyminę bazę ir sąlygas naujiems prezidento rinkimams organizuoti“, – teigė S. Cichanouskaja.

* Daugiau nei 600 žmonių pateikė skundus dėl teisėsaugos pareigūnų jiems sukeltų sunkių kūno sužalojimų per sulaikymus masinių protestų Baltarusijoje metu. Per protesto akcijas buvo sulaikyta maždaug 7 tūkstančiai žmonių. Vienas žmogus žuvo per protesto akciją, dar vienas – po sulaikymo. Opozicijos duomenimis, laikino sulaikymo įstaigose tebėra apie 4 tūkst. protestų dalyvių.

* Europos Sąjungos lyderiai trečiadienį vaizdo ryšiu rengia viršūnių susitikimą aptarti krizei Baltarusijoje.

* Prasidėjo neplaninės Baltarusijos karinės pratybos greta Lietuvos sienos. Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis teigia, kad kaimyninė Baltarusija taip siekia eskaluoti įtampą. „Šiandien karinės grėsmės iš Baltarusijos nematome“, – sakė R. Karoblis.

* Baltarusijos valdžia savaitgalį atmetė Lietuvos prezidento siūlymą dėl tarpininkavimo. Pasak Prezidentūros, toliau bus sprendžiama dėl sankcijų: nepavykus jų įvesti Europos Sąjungos lygiu, būtų taikomos nacionalinės sankcijos atsakingiems pareigūnams.

* Savaitgalį į Lietuvą atvyko du baltarusiai, pasinaudoję Vyriausybės priimta humanitarine išimtimi, leidžiančia atvykti nepaisant draudimų, įvestų dėl koronaviruso. Praėjusią savaitę iš Baltarusijos taip pat atvyko ir du žmonės, pasiprašę prieglobsčio.

* Baltarusijoje į protestus jungiantis vis daugiau valstybinių įmonių, Klaipėdos uoste baiminamasi kuriam laikui prarasti eksportui skirtus baltarusiškus produktus, sudarančius beveik trečdalį uosto krovinių. Viena didžiausių uosto krovos bendrovių jau artimiausiu metu gali laikinai stabdyti veiklą.

Įtarimai teisėjui. Specialiųjų tyrimų tarnyba sulaikė Šiaulių apygardos teismo teisėją Raimundą Jurgaitį, jis įtariamas piktnaudžiavimu tarnyba ir kyšininkavimu. Tyrime dėl piktnaudžiavimo, papirkimo, kyšininkavimo bei prekybos poveikiu įtarimai prekyba poveikiu ir papirkimu pareikšti dar keturiems privatiems asmenims.

Rekordinis nedarbas. Po kelių savaičių stabilumo oficialus nedarbas Lietuvoje pasiekė didžiausią rodiklį šiais metais – 13,3 procentų. Darbo neturinčiųjų yra 229,3 tūkstančiai. Užimtumo tarnybos vadovė Inga Balnanosienė teigia, kad kol kas nerimauti neverta, tačiau pasak jos, smulkus verslas po karantino atsigauna lėtai.

JAV demokratų suvažiavimas. JAV prasidėjo beprecedentis virtualus demokratų partijos suvažiavimas. Partijos frakcijos planuoja vieningą Joe Bideno palaikymą, pabrėždamos būtinybę įveikti dabartinį šalies prezidentą Donaldą Trumpą.

Koronavirusas pasaulyje. Naujoje Zelandijoje atsinaujinusiam koronaviruso protrūkiui apsunkinus kampaniją, nuspręsta keturioms savaitėms, iki spalio 17-osios, atidėti parlamento rinkimus. Tuo tarpu Indijoje mirties nuo koronaviruso atvejų skaičius pirmadienį viršijo 50 tūkstančių. Ši šalis yra ketvirtoji pagal koronaviruso mirčių skaičių pasaulyje.