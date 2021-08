Apžvalga: svarbiausi pirmadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Migrantų krizė:

* Pranešta apie sulaikytus dar 287 migrantus, neteisėtai atvykusius į Lietuvą iš Baltarusijos. Tai rekordinis atvykėlių skaičius per parą. Iš viso šiemet į šalį atvyko 3832 migrantai.

* Lietuvoje viešinti vidaus reikalų eurokomisarė Ylva Johansson pareiškė, jog išaugęs migrantų srautas yra „Lukašenkos režimo provokacija“, o ES turi padaryti daugiau, kad pažabotų krizę. Ji tvirtino, kad bendrija turi rasti būdų įtikinti Iraką sumažinti skrydžių į Minską kiekį. Eurokomisarė taip pat sakė, kad fizinis barjeras Lietuvos-Baltarusijos pasienyje yra būtinas, tačiau abejojo ES galimybėmis finansuoti tvoros statybas.

* Valstybės sienos apsaugos tarnyba pasiūlė prie sienos su Baltarusija statyti tinklinę keturių metrų aukščio tvorą. Ji būtų pagaminta iš suvirinto strypinio tinklo, viršuje ji baigtųsi Y formos strypais, ant kurių būtų montuojama pjaunanti viela, vadinamoji „Concertina“. Tvoros įrengimas bendrai kainuotų daugiau kaip 150 mln. eurų.

* Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad migrantų apgyvendinimo pasienio užkardose riba yra pasiekta. Pasieniečių mokykloje Medininkuose pradėti montuoti moduliniai nameliai migrantams.

* Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pasidalijo prognoze, kad iki metų pabaigos Lietuva gali sulaukti 10 tūkst. neteisėtų migrantų – daugiau nei buvo skaičiuojama iki šiol.

* Pranešta apie rengiamą naują tvarką, pagal kurią Lietuvos pasieniečiai ir migracijos pareigūnai siūlys pinigų į kilmės šalį norintiems grįžti neteisėtiems migrantams, taip siekiant paspartinti jų readmisiją. Namo norintiems grįžti atvykėliams bus siūlomi lėktuvo bilietai ir kišenpinigiai.

Koronaviruso situacija:

* Praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 212 naujų koronaviruso atvejų, mirčių nuo šios ligos nefiksuota. Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 184 COVID-19 pacientai, 21 iš jų – reanimacijoje. Per parą pirma vakcinos doze paskiepyti 775 žmonės.

* Ekonomikos ir inovacijų ministerija nusprendė, kad Galimybių pasas nuo šiol galios nebe savaitę, o mėnesį.

* Dėl delta atmainos Kinijoje milijonai žmonių liko įkalinti namuose – didžiausiuose miestuose testuojami milijonai gyventojų, atitveriami ištisi gyvenamieji kompleksai, o asmenys, turėję artimą kontaktą su užsikrėtusiaisiais, karantinuojami. Hunano provincijos Džudžou miestedaugiau kaip 1,2 mln. gyventojų nurodyta tris ateinančias dienas likti namuose.

* Iranas užfiksavo rekordinį paros COVID-19 atvejų skaičių – daugiau nei 37 tūkst. Be to, per parą nuo su koronavirusu susijusių priežasčių mirė 411 žmonės – daugiausiai per pastaruosius tris mėnesius.

Olimpietės prieglobstis. Lenkija suteikė humanitarinę vizą baltarusių olimpietei Kryscinai Cimanouskajai, kritikavusiai Baltarusijos lengvosios atletikos federaciją ir, jos teigimu, prievarta bandytai išsiųsti namo. Lenkijos pareigūnai nurodė, kad K. Cimanouskaja yra šalies ambasadoje Japonijoje, ji teigia besijaučianti saugi.

Miškų gaisrai. Turkijai jau savaitę besigrumiant su didžiuliais miškų gaisrais, nusinešusiais jau aštuonių žmonių gyvybes, pagalbą atsiuntė Europos Sąjunga – gesinti gaisrų į Turkiją atsiųsti orlaiviai iš Ispanijos ir Kroatijos. Turkų valdžia pripažino, kad pati šalis neturi lėktuvų, pritaikyti gesinti gaisrus.

Translytės debiutas. Tokijo olimpinėse žaidynėse startavo Naujosios Zelandijos sunkiaatletė Laurel Hubbard – pirmoji olimpiadoje dalyvaujanti translytė. Prasimušti į finalą sunkiausioje moterų (virš 87 kilogramų) kategorijoje 43-ių L. Hubbard nepavyko.

Karo nusikaltimai. JAV ir Britanija apkaltino Talibaną civilių skerdynėmis netoli Afganistano sienos su Pakistanu. Vašingtonas taip pat pranešė papildomai priimsiantis tūkstančius afganų pabėgėlių, padėjusių amerikiečių pajėgoms. Tuo tarpu Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani pareiškė, kad dėl jo šalyje prastėjančios saugumo padėties kaltas staigiai priimtas JAV sprendimas išvesti savo pajėgas. Afganistano pajėgos tęsia susirėmimus su talibais dėl svarbių šalies miestų kontrolės.

Trategija Konge. Kongo Demokratinėje Respublikoje susidūrus autobusui ir degalus vežusiam sunkvežimiui žuvo 33 žmonės, pranešė policija.