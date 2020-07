Apžvalga: svarbiausi penktadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Viruso plitimas. Per parą Lietuvoje patvirtinta trylika naujų koronavirusinės infekcijos atvejų: septyni Kauno apskrityje, po du – Vilniaus ir Utenos apskrityse, po vieną – Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse. Keturi žmonės užsikrėtė dėl turėtų kontaktų su patvirtintais atvejais, du atvejai yra įvežtiniai, septynių žmonių užsikrėtimo aplinkybės neaiškios.

Daugiau kaukių. Privalomas kaukių dėvėjimas grįžta į valstybės bei savivaldybės įstaigas. Institucijos nuo šeštadienio įpareigojamos užtikrinti, kad lankytojai ir darbuotojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Kaukes nuo šeštadienio taip pat turės dėvėti kavinių ir restoranų darbuotojai. Jau anksčiau buvo nuspręsta, kad nuo šeštadienio kaukės bus privalomos parduotuvėse ir viešajame transporte. Kaukių nereikia dėvėti vaikams iki šešerių metų.

Kelionės iš Prancūzijos. Nuo pirmadienio įvedama privaloma dviejų savaičių izoliacija iš Prancūzijos atvykstantiems žmonėms dėl šioje šalyje augančio susirgimų skaičiaus. Šiuo metu iš Vilniaus į Paryžių ir Nicą reguliarius skrydžius vykdo „Air Baltic“, „Wizz Air“ ir „Ryanair“.

Ekonomikos perspektyvos. Šiomis dienomis skelbiama antrojo ketvirčio statistika parodė, kad Lietuvos ekonomika Europos Sąjungoje geriausiai atlaikė koronaviruso krizės smūgį. Iki šiol bendrojo vidaus produkto duomenis paskelbus dešimt ES šalių, Lietuvoje rodikliai yra geriausi, Ispanijos – prasčiausi. Analitikai sako, kad ekonomikai padėjo atsigauti mažas sergamumas koronavirusu ir nedidelė ekonomikos priklausomybė nuo turizmo. Vyriausybė teigia, kad ūkio raidą sėkmingai pakreipė jos priimtos ekonomikos gelbėjimo priemonės, tačiau opozicija kritikuoja valdžią dėl skolos augimo ir skaidrumo trūkumo formuojant biudžetą.

Medininkų žaizdos. Medininkuose prezidentas Gitanas Nausėda pagerbė prieš 29-erius metus įvykusių žudynių aukų atminimą, kai sovietų milicijos būrys nužudė septynis Lietuvos pasieniečius. Į renginį atvykę žuvusiųjų artimieji BNS sakė, kad jie iki šiol pasigenda teisingumo, nes daugelis žudikų nesulaukė atpildo.

Briuselio skrydžiai. Vyriausybei nurodžius saviizoliuotis atvykstantiems iš Belgijos ir smarkiai sumažėjus bilietų pardavimui, oro bendrovė „Brussels Airlines“ atšaukė pirmoje rugpjūčio pusėje planuotus skrydžius iš Briuselio į Vilnių. Bendrovė reguliarius skrydžius tarp Briuselio ir Vilniaus buvo atnaujinusi gegužės viduryje.

Nerimas dėl erkių. Sergamumas erkiniu enecefalitu per pirmąjį šių metų pusmetį, lyginant su pernai, išaugo beveik trečdaliu, pranešė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Per pirmus šešis mėnesius Lietuvoje registruoti 136 susirgimai šia liga.

Pasirengimas rinkimams. Darbo partija patvirtino kandidatų sąrašą Seimo rinkimuose. Pirmajame penketuke yra buvęs žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna, Seimo narys Valentinas Bukauskas, buvęs Europos Parlamento narys Antanas Guoga, parlamentaras Mindaugas Puidokas ir Vilniaus miesto tarybos narė Ieva Kačinskaitė-Urbonienė. Partijos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas rinkimuose nedalyvaus, jis lieka dirbti Europos Parlamente.

Permainos bankų asociacijoje. Teisėsaugos įtarimų sulaukęs Mantas Zalatorius pasitraukė iš pareigų Lietuvos bankų asociacijoje. Birželio pradžioje M. Zalatoriaus kaip asociacijos prezidento pareigos buvo laikinai suspenduotos. Asociacija skelbia pradedanti naujo vadovo atrankos procesą. STT M. Zalatoriui pareiškė įtarimus dėl prekybos poveikiu dėl jo santykių su tuometiniu Verslo konfederacijos vadovu Valdu Sutkumi. M. Zalatorius įtarimus kategoriškai neigia ir tikina, kad veikė teisėtai, atstovaudamas asociacijos narių interesams.

Lukiškių fontanas. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Vilniaus Lukiškių aikštėje įrengtame fontane nustatė taršą fekaliniais mikroorganizmais ir paragino nedelsiant nutraukti jo eksploatavimą.

Naujas direktorius. Valstybės valdomos skrydžių bendrovės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus konkursą laimėjo iki šiol šias pareigas laikinai ėjęs Marius Beliūnas. Prieš tai vadovavo įmonės Saugos ir saugumo departamentui.

Virusas kaimynystėje. Latvijoje nuo koronaviruso mirė senyvas žmogus, užsikrėtęs nuo užsienyje viešėjusio artimojo. Tai 32-oji infekcijos auka šalyje. Per parą Latvijoje patvirtinti trys nauji užsikrėtimo atvejai, Estijoje – trylika naujų atvejų. Virusas sparčiai plinta ir Lenkijoje – čia per parą nustatyti 657 nauji infekcijos atvejai, tai didžiausias skaičius šalyje nuo epidemijos pradžios. Per parą nuo viruso mirė septyni lenkai.

Demonstracijos Minske. Dešimtys tūkstančių žmonių ketvirtadienio vakarą susirinko į demonstraciją Baltarusijos sostinėje Minske paremti opozicijos kandidatės prezidento rinkimuose Svetlanos Tichanovskajos. Žmogaus teisių organizacija „Viasna“ teigia, kad į mitingą susirinko daugiau kaip 60 tūkst. žmonių. Demonstracija įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Baltarusijos teisėsauga apkaltino S. Tichanovskajos vyrą tinklaraštininką Sergejų Tichanovskį ir kitą valdžios kritiką Nikolajų Statkevičių, esą jie kartu su rusų samdiniais planavo organizuoti masinius neramumus prieš rugpjūčio 9 dieną vyksiančius prezidento rinkimus. Tuo metu Rusijos valdžia pareiškė, kad Baltarusijoje sulaikyti Rusijos piliečiai vyko tranzitu per Baltarusiją į Stambulą, ir pareikalavo juos paleisti. Baltarusija teigia, kad sulaikytieji buvo „Wagner“ organizacijos kovotojai, planavę neramumus kartu su opozicija.

LGBT teisės Lenkijoje. Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen stojo ginti lesbiečių, gėjų, biseksualų ir translyčių asmenų (LGBT) teisių, įsiplieskus ginčui su Varšuva dėl Europos Sąjungos atsisakymo skirti dotacijų prieš LGBT bendruomenę nusistačiusiems Lenkijos miestams. „Mūsų sutartys garantuoja, kad kiekvienas asmuo Europoje gali būti savimi, gyventi ten, kur nori, mylėti ką nori, ir siekti savo ambicijų“, – tviteryje parašė Komisijos vadovė, lenkų pareigūnams pasipiktinus Briuselio sprendimu atmesti šešių Lenkijos miestų paraiškas dalyvauti miestų partnerystės programoje. Šie miestai yra pasiskelbę „Zonomis be LGBT ideologijos“ ar priėmę vadinamąsias „šeimos teisių“ deklaracijas.

JAV kariai. Lenkijos gynybos ministras pranešė, kad šioje šalyje bus dislokuota tūkstantis iš Vokietijos perkeliamų karių. „Mūsų šalyje bus dislokuoti mažiausiai tūkstantis naujų karių. Lenkijoje turėsime amerikiečių štabą. Greitai pasirašysime su amerikiečiais galutinę sutartį“, – visuomeniniam radijui sakė ministras Mariuszas Blaszczakas.

Ginčai JAV. JAV prezidento Donaldo Trumpo politiniai bendražygiai respublikonai Kongrese atmetė jo iškeltą idėją atidėti planuojamus valstybės vadovo rinkimus. Už balsavimą numatytu laiku lapkričio 3-ąją pasisakė respublikonų daugumos Senate lyderis Mitchas McConnellis, senatoriai Tedas Cruzas, Marco Rubio ir Lindsey Grahamas.

ES sankcijos. Europos Sąjunga pirmą kartą paskelbė sankcijų kompiuteriniams įsilaužėliams. Į juodąjį sąrašą pateko Rusijoje ir Kinijoje veikiantys asmenys ir vienas Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU specializuotas padalinys. Į jį taip pat įtraukta viena Šiaurės Korėjoje registruota eksporto bendrovė ir technologijų kompanija, įsikūrusi Kinijos mieste Tiandzine. Asmenims bus uždrausta atvykti į Europos Sąjungą, įšaldomos jų lėšos.

Švedijos rekomendacijos. Švedijos valdžia paskelbė rekomenduojanti esant galimybei žmonėms dirbti iš namų iki šių metų pabaigos. Tikimasi, kad ši rekomendacija padės sumažinti žmonių skaičių viešajame transporte. Švedijoje nustatytų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius perkopė 80 tūkstančių, mirė daugiau kaip 5700 žmonių.

Įtampa Honkonge. Honkongo valdžia paskelbė, kad dėl koronaviruso pandemijos atideda vietos valdžios rinkimsu. Tai laikoma dar vienu dideliu smūgiu demokratijos aktyvistams.

Perspėjimas Rusijai. Pasaulio lengvosios atletikos organizacija „World Athletics“ įspėjo Rusiją, kad panaikins jos narystę, jei šalis iki rugpjūčio 15 dienos nesumokės 6,3 mln. JAV dolerių (5,3 mln. eurų) baudų ir teisinių išlaidų už antidopingo taisyklių pažeidimus.