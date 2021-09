Apžvalga: svarbiausi pirmadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Koronaviruso situacija:

* Nustatyti 745 nauji atvejai, mirė 15 žmonių, 129 asmenys paskiepyti pirmąja vakcinos doze. Ligoninėse gydomi 982 žmonės.

* Kompanijos „Pfizer“ ir „BioNTech“ paskelbė, kad jų vakcina nuo koronaviruso yra saugi ir kuria imuninį atsaką vaikams nuo 5 iki 11 metų.

* Indija paskelbė nuo spalio po penkių mėnesių pertraukos vėl pradėsianti eksportuoti vakciną nuo COVID-19. Indijos gaminamos vakcinos yra svarbios siekiant imunizuoti skurdesnių šalių gyventojus.

Migrantų krizė:

* Per praėjusią parą į Lietuvą nebuvo įleisti apie 50 neteisėtų migrantų – kiek daugiau, nei pastarosiomis dienomis.

* Buvusių Kybartų pataisos namų patalpose pradėjo veikti užsieniečių registracijos centras, jame bus apgyvendinti 700 vyrų, kurie čia bus perkelti iki mėnesio pabaigos.

* Du migrantai nesėkmingai bandė pabėgti iš Užsieniečių registracijos centro Pabradėje. Įvykio metu nukentėjo migrantus sulaikęs pasienietis – jis nukrito ant peties ir buvo išvežtas į ligoninę.

* Prie Baltarusijos ir Lenkijos sienos sekmadienį buvo rasti keturi negyvi asmenys, dar aštuoni migrantai rasti išsekę.

* Estijos pabėgėlių taryba pareiškė, jog sąlygos Lietuvos migrantų stovyklose yra pasibaisėtinos tiek teisiniu, tiek humanitariniu požiūriu. Ši organizacija Raudonojo kryžiaus prašymu atgabeno į Lietuvos stovyklas šiltų drabužių ir batų.

Mildažytės pažeidimas. Policija sulaikė neblaivą vairavusią televizijos laidų vedėją Editą Mildažytę, jai nustatytas vidutinis 2,36 prom. girtumas.

Nusižudęs medikas. Paaiškėjo, kad praėjusią savaitę nusižudė Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės medikas. Nei Medikų sąjūdžio, nei ministerijos atstovai sako neturintys duomenų, jog tai galėjo lemti atmosfera darbo vietoje.

Sutartis. Muitinės departamentas pasirašė sutartį su Kinijos bendrovės „Nuctech“ padaliniu Varšuvoje dėl rentgeno aparato įrengimo Kenos muitinėje pasienyje su Baltarusija. Ši bendrovė šiemet buvo eliminuota iš oro uostų skelbto konkurso dėl grėsmės nacionaliniam saugumui.

Tragedija Rusijoje. Per ginkluoto asmens išpuolį Rusijos Permės mieste veikiančiame universitete žuvo mažiausiai šeši žmonės, dar beveik 30 buvo sužeista. Įtariamasis sulaikytas.

„Emmy“ ceremonija. Prestižinių „Emmy“ televizijos apdovanojimų ceremonijoje triumfavo serialas apie britų karališkąją šeimą „Karūna“ (The Crown), pelnęs pagrindinį vakaro prizą. Ceremonijoje pirmą kartą per dvejus metus gyvai susirinko ryškiausios televizijos žvaigždės. Ji sulaukė kritikos dėl to, jog visus 12-a svarbiausių aktorių apdovanojimų pelnė baltieji aktoriai.

Rinkimai Rusijoje. Prezidentą Vladimirą Putiną remianti „Vieningoji Rusija“ užsitikrino daugumą parlamente per praėjusios savaitės pabaigoje vykusius rinkimus. Rusijos opozicija juos vadina suklastotais.

Ugnikalnio išsiveržimas. Ispanijos La Palmos saloje išsiveržus ugnikalniui, lava sunaikino apie 100 pastatų ir privertė tūkstančius žmonių palikti namus.

Rinkimai Kanadoje. Kanadoje prasidėjo parlamento rinkimai. Išankstinį balsavimą paskelbė šalies premjeras Justinas Trudeau, tikėdamasis valdantiesiems liberalams užtikrinti daugiau vietų parlamente, tačiau prognozės rodo, kad jie apskritai gali pralaimėti rinkimus.

Šaudynės Kazachstane. Du policijos pareigūnai ir dar trys žmonės žuvo per šaudynes didžiausiame Kazachstano mieste Almatoje. Pranešama, kad šaudyti pradėjo žmogus, kuriam pranešta apie iškeldinimą.