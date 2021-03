Apžvalga: svarbiausi penktadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Baltarusijos prašymas. Baltarusijos generalinė prokuratūra išsiuntė Lietuvai prašymą išduoti buvusią kandidatę į prezidentus Sviatlaną Cichanouskają. Režimui lojali teisėsauga kaltina S. Cichanouskają ir jos aplinką neramumų kurstymu ir ketinimais užimti pastatus Gomelyje. S. Cichanouskaja tai kategoriškai neigia. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis pareiškė, kad Lietuva nesvarstys S. Cichanouskajos išdavimo klausimo. „Baltarusijos režimui galime pasakyti – greičiau pragaras užšals, negu mes imsime svarstyti jūsų reikalavimus“, – sakė ministras.

Koronaviruso situacija:

* Per parą patvirtinti 434 nauji COVID-19 atvejai, nuo ligos mirė penki žmonės. Ligoninėse gydoma 900 COVID-19 pacientų, 89 iš jų – reanimacijoje. Pastarųjų 14 dienų naujų susirgimų rodiklis 100 tūkst. gyventojų siekia 248 atvejus.

* Statistika parodė, kad bent vieną skiepą nuo COVID-19 Lietuvoje yra gavę 30 proc. 80 metų ir vyresnių gyventojų. Sveikatos apsaugos ministerija vertina, kad šie skaičiai yra neblogi. Ministerijos kanclerė teigia, kad dalis vyriausio amžiaus senjorų dar nepasiskiepijo, nes negalėjo atvykti dėl prastų oro sąlygų, kai kurie atsisakė arba perkėlė skiepijimą į kitą laiką. Problemine savivaldybe laikomas Šalčininkų rajonas, kur pasiskiepijo vos 3,4 proc. gyventojų. Šalčininkų savivaldybė sako, kad žmonės atsisako skiepytis „AstraZeneca“ vakcina, ji ragina centrinę valdžią keisti vakcinavimo tvarką. Kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė prisidėjo prie augančios kritikos ir vakcinavimo procesą pavadino chaotišku.

* Lietuvos Vyriausybė nusprendė, kad visi keliautojai bei turistai nuo kovo 10 dienos turės pateikti neigiamą koronaviruso testą. Ministrų kabinetas patikslino ankstesnį nutarimą, kuriame tokia prievolė buvo numatyta tik vežėjams. Keliautojų testavimą turės užtikrinti kelionių organizatoriai. Vyriausybė taip pat pranešė, kad kitą savaitę prašys Seimo skubos tvarka priimti įstatymą, kuris leistų įpareigoti vairavimo mokymo ir egzaminų rengėjus privalomai testuotis.

* Kritinė situacija išlieka Estijoje, čia per parą vėl nustatyta daugiau kaip pusantro tūkstančio atvejų. Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid buvo paskiepyta pirma vakcinos doze, o premjerė Kaja Kallas saviizoliavosi dėl kontakto su žmogumi, kuriam patvirtintas virusas. Tyrimas parodė, kad britiškasis variantas šiuo metu sudaro 13 proc. atvejų Estijoje.

* Jungtinės Valstijos ketvirtadienį užfiksavo 40 tūkst. naujų COVID-19 atvejų – mažiausiai per pastaruosius penkis mėnesius.

* Danija leido naudoti „AstraZeneca“ vakciną vyresniems nei 65 metų žmonėms.

Švietimo susitarimas. Premjerė Ingrida Šimonytė surengė pirmąjį susitikimą su skirtingų partijų atstovais aptarti galimybę pasirašyti nacionalinį susitarimą dėl švietimo. Opoziciniai „valstiečiai“ sako abejojantys galimybe susitarti, nes pozicijos pernelyg skiriasi dėl nemokamo aukštojo mokslo ir mokyklų tinklo regionuose.

Popiežiaus vizitas. Popiežius Pranciškus pradėjo istorinį vizitą Irake. 84 metų pontifikas sakė, kad pirmojo apaštališkojo vizito į Iraką vyksta kaip „taikos piligrimas“. Jis paragino nutraukti smurtą, ekstremizmą ir netoleranciją bei suteikti daugiau teisių vietos krikšionims.

Kinijos veiksmai. Kinija ėmėsi veiksmų, kad suteiktų sau galias vetuoti kandidatūras į Honkongo parlamentą. Tokio žingsnio buvo tikimasi – Pekino pareigūnai neseniai sakė, kad Honkongo valdyme turėtų dalyvauti tik „tvirti patriotai“ – komunistų partijai ištikimi žmonės. Analitikai perspėja, kad šie pokyčiai išnaikins likusią Honkongo opoziciją.

„Auksinis lokys“. Berlyno kino festivalio pagrindinis apdovanojimas „Auksinis lokys“ paskirtas vieno garsiausių Rumunijos kino kūrėjų Radu Jude satyrai „Bad Luck Banging or Loony Porn“. Antrasis apdovanojimas už geriausią filmą atiteko japonų režisieriui Ryusuke Hamaguchi ir jo juostai "Wheel of Fortune and Fantasy", trečiasis – vokiečių režisierės Maria Speth dokumentinei juostai „Mr Bachmann and His Class“.