Apžvalga: svarbiausi antradienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Koronaviruso situacija:

* Per parą Lietuvoje nuo koronaviruso mirė penki žmonės. Jie buvo vyresni nei 60 metų ir turėjo lėtinių susirgimų. Per dieną patvirtinti 202 koronavirusinės infekcijos atvejai.

* Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre apsilankęs prezidentas Gitanas Nausėda paragino kitų metų biudžete numatyti daugiau lėšų šio centro veiklai. Šalies vadovas taip pat pasiūlė „suburti platesnį mokslininkų kolektyvą“, kuris teiktų rekomendacijas valdžios institucijoms ir visuomenei dėl pandemijos valdymo.

* Airijos premjeras paskelbė, kad ši šalis taps pirmąją Europos Sąjungos valstybe, kur grąžinamas karantinas. Šešioms savaitėms skelbiami suvaržymai įsigalios nuo trečiadienio vidurnakčio. Per tą laikotarpį bus uždarytos nebūtiniausių prekių parduotuvės, barai, restoranai. Vykti į darbą bus leidžiama tik būtiniausių tarnybų ir įmonių darbuotojams. Gyventojai galės išeiti pasimankštinti į lauką ne toliau nei penkių kilometrų spinduliu nuo namų. Mokyklos dirbs toliau.

* Britų mokslininkai pradeda tyrimą, kurio metu bus aiškinamasi, kaip žmonės užsikrečia koronavirusu. Tyrėjai tikrins galimybes paveikti sveikus jaunus savanorius koronavirusu SARS-CoV-2. „Šiuo pradiniu etapu tikslas bus surasti mažiausią virusų kiekį, kurio reikia, kad žmogus susirgtų COVID-19“, – pranešė Londono Imperijos koledžas.

* JAV prezidentas Donaldas Trumpas iškeikė vyriausybės vyriausiąjį mokslo konsultantą medicinos klausimais Anthony Fauci. „Žmonės pavargo nuo COVID. Žmonės sako: „Darykit, ką norit – tik palikit mus ramybėje.“ Jie nuo to pavargo. Žmonės pavargo klausytis Fauci ir visų tų idiotų“, – per pokalbį telefonu su savo rinkimų kampanijos darbuotojais sakė D. Trumpas. Nuo COVID-19 Jungtinėse Valstijose iki šiol mirė beveik 220 tūkst. žmonių. Nuo pandemijos pradžios A. Fauci ne kartą tikslino D. Trumpo komentarus apie kuriamus vaistus ir vakcinas nuo COVID-19.

Biudžeto svarstymas. Finansų ministras Vilius Šapoka Seime pristatė kitų metų biudžeto projektą. Jame numatyta, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet turėtų siekti 5 proc. bendrojo vidaus produkto. V. Šapoka sakė, kad biudžetas leis pasirūpinti pažeidžiamiausiais visuomenės nariais, nes auga vaiko pinigai, minimali alga ir pensijos, o investicijų planas leis „sparčiau transformuoti šalies ekonomiką“, sutelkiant dėmesį į mokslą, inovacijas, skaitmenizavimą ir žaliąjį kursą. Ministras teigė, kad dėl koronaviruso krizės neapibrėžtumo nebūtinos išlaidos įšaldomos, siekiant stabilizuoti skolos dydį. Opozicinių konservatorių atstovė Ingrida Šimonytė sako, kad biudžeto deficitas yra įspūdingas, o ekonomikos skatinimo plane esama „finansinio avantiūrizmo“. Artimiausiomis savaitėmis biudžetą svarstys Seimo komitetai, o galutinai jį patvirtins jau naujos kadencijos parlamentas gruodžio mėnesį.

Rinkėjų aktyvumas. Pirmąją išankstinio balsavimą dieną antrajame Seimo rinkimų ture savo valią pareiškė 27 tūkst. 630 arba 1,20 proc. rinkėjų. Tai yra dvigubai daugiau nei per pirmąjį turą. Balsavimas iš anksto antrajame Seimo rinkimų ture prasidėjo pirmadienį ir truks iki ketvirtadienio.

D. Grybauskaitės parama. Iš anksto balsavusi prezidentė Dalia Grybauskaitė sukritikavo valdančiuosius ir netiesiogiai išsakė paramą dešiniesiems. „(Balsavau) už tą patį, už ką ir pirmame ture, bet tikrai nebalsavau už tuos, kurie ketverius metus užsiėmė tik liguistai priešų paieška ir draudimais“, – žurnalistams sakė D. Grybauskaitė. Ji Nemenčinės rinkimų apygardoje turėjo pasirinkti tarp Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškių šeimų sąjungos kandidatės Ritos Tamašunienės ir konservatoriaus Justo Džiugelio.

JAV kaltinimai. Jungtinės Valstijos pareiškė kaltinimus dėl kibernetinių atakų šešiems Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU nariams. Kaltinimai apima bandymus sutrikdyti Prancūzijos prezidento rinkimus, 2018-ųjų žiemos olimpines žaidynes ir pakenkti Ukrainos elektros tinklui. Nė vienas iš įtariamų rusų nėra sulaikytas. Kremlius teigia, kad šie kaltinimai yra nepagrįsti.

Represijos Baltarusijoje. Baltarusijos režimui lojalus Minsko teismas susirašinėjimo platformoje „Telegram“ esantį pagrindinį opozicijos kanalą „Nexta“ bei jo logotipą paskelbė ekstremistine medžiaga. Po šio sprendimo vyriausybė gali imtis priemonių riboti prieigą prie šio kanalo. Aliaksandras Lukašenka savo ruožtu pagrasino išsiaiškinti ir patraukti atsakomybėn kiekvieną protestų dalyvį. „Mes ramiai surasime kiekvieną. Su šiuolaikinėmis priemonėmis galima tai daryti... “, – pagrasino Vakarų nepripažįstamas prezidentas. Opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja savo ruožtu pažadėjo ateityje atleisti nuo liustracijos šalies jėgos struktūras, su sąlyga, kad jos iki savaitės pabaigos pereis „liaudies pusėn“.

Kirtis „Huawei“. Švedija saugumo sumetimais uždraudė šalyje plėtojamuose 5G ryšio tinkluose naudoti Kinijos telekomunikacijų milžinių „Huawei“ ir ZTE įrangą. „Huawei“ bei ZTE privalės pašalinti visą esamą įrangą iki 2025 metų sausio 1 dienos.

Bevizis režimas. Izraelis ir Jungtiniai Arabų Emyratai sutarė dėl bevizio režimo viena kitos piliečiams. JAE tapo pirmąja arabų šalimi, kurios piliečiams nereikės vizų įvažiuoti į žydų valstybę.

Nutildyti mikrofonai. JAV Prezidentinių debatų komisija paskelbė, kad atjungs prezidento D. Trumpo ir jo varžovo demokrato Joe Bideno mikrofonus tuo metu, kai per paskutinį savo pasirodymą jie neatsakinės į klausimus. Kiekvienam kandidatui bus skirtos dvi minutės atsakyti į debatų moderatoriaus klausimus. Per tą laiką varžovo mikrofonas bus atjungtas. Pasibaigus atsakymui skirtoms dviem minutėms, vyks atvira diskusija, per ją abiejų debatų dalyvių mikrofonai bus įjungti. Per rugsėjo debatus D. Trumpas kalbantį J. Bideną pertraukė 71-ą kartą, o J. Bidenas taip pasielgė 22 kartus. Debatai vyks ketvirtadienį Tenesio valstijos centre Nešvilyje.