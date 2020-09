Apžvalga: svarbiausi antradienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Koronaviruso situacija:

* Per parą patvirtinti 45 nauji koronaviruso atvejai. 20 iš jų susiję su židiniais, 16 asmenų užsikrėtimo aplinkybės neaiškios, septyni asmenys užsikrėtė nuo žinomų sergančiųjų, registruoti du įvežtiniai atvejai. Septyni užsikrėtusieji yra medikai. Latvijoje nustatyti 34 nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 36, Baltarusijoje – 206, Lenkijoje – 711, Ukrainoje – per 2,8 tūkst., Rusijoje – per 6,2 tūkst.

* Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovų teigimu, Lietuvoje yra apie 30 aktyvių COVID-19 židinių, dar 20-yje liga nebeplinta.

* Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą Šiauliuose, čia svarstoma 5–12 klasių mokiniams laikinai įvesti nuotolinį ugdymą, apriboti neformalųjį švietimą. Virusas mieste plinta siuvimo įmonėse, užsikrėtė 11 Respublikinės Šiaulių ligoninės medikų ir pacientų.

* Koronaviruso vakcinoms pirkti Lietuvai gali reikėti per 100 mln. eurų. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga sako, kad tiek kainuotų įsigyti visas siūlomas potencialias vakcinas, tačiau šiuo metu nėra žinoma, kiek iš jų bus patvirtintos, todėl sudarius sutartį tik su vienu gamintoju, kiltų didžiulė rizika, kad ateityje šalis vakcinos neturėtų visai. Premjero Sauliaus Skvernelio teigimu, linkstama prie sprendimo pirkti visų gamintojų vakcinas. Šiuos klausimus Vyriausybės komisija ir Koalicinė valdančiųjų taryba antradienį svarstė prezidentui Gitanui Nausėdai atsisakius šaukti Valstybės gynimo tarybą (VGT). Trečiadienį dėl vakcinų įsigijimo spręs Vyriausybė.

* Koronavirusui plintant organizacijose ir įmonėse, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras paskelbė darbdaviams rekomenduojantis darbą, jei įmanoma, organizuoti nuotoliniu būdu.

* Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad užfiksuotas rekordinis užsikrėtimo atvejų skaičius per savaitę, nors naujų mirties atvejų registruojama mažiau. Praėjusią savaitę visame pasaulyje buvo užregistruota beveik 2 mln. naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų.

* Latvija žada siūlyti Europos Komisijai parengti bendras turizmo industrijos gaires COVID-19 pandemijos sąlygomis, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, bet ir užtikrinti ekonomikos atsigavimą bei Šengeno erdvės vientisumą. Latvija taip pat išsakė poziciją, kad siekdamos užtikrinti transporto ir turizmo srautų tęstinumą, šalys turi susitarti dėl bendro sergamumo rodiklio bei kitų saugumo priemonių.

* Jungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas paskelbė apie naujus suvaržymus, siekiant suvaldyti intensyvėjantį koronaviruso plitimą: įvedamas apribojimas maitinimo įstaigoms dirbti iki 22 valandos, reikalavimai dėvėti kaukes viešajame transporte, sumažintas susibūrimuose leistinas žmonių skaičius, įšaldomi planai nuo spalio mėnesio sugrąžinti sporto renginių žiūrovus į stadionus, žmonės raginami dirbti iš namų.

Padėtis Baltarusijoje:

* Baltarusijos opozicijos Koordinacinės tarybos prezidiumo narė Maryja Kalesnikava lieka areštinėje, Minsko miesto teismui atmetus jos advokatų skundą. Analogišką sprendimą teismas priėmė ir dėl Koordinacinės tarybos nario Iljos Salejaus.

* Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrams nepavykus priimti sprendimo dėl sankcijų Baltarusijai, šį klausimą svarstys vėliau šią savaitę susirinksianti Europos Vadovų Taryba. „Šiandieninis nesugebėjimas susitarti dėl sankcijų, skirtų palaikyti baltarusius, kenčiančius ir kovojančius už demokratiją, pakerta demokratinių vertybių, už kurias jie kovoja, patikimumą“, – įspėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

* Premjeras Saulius Skvernelis keistu pavadino dviejų Lietuvos europarlamentarų – Stasio Jakeliūno ir Viktoro Uspaskicho – susilaikymą balsuojant dėl paramos Baltarusijos opozicijai. „Valstiečių“ atstovas Stasys Jakeliūnas teigė rezoliucijos nepalaikęs dėl „pernelyg agresyvios retorikos“, nors pabrėžė nepalaikantis nei Rusijos, nei Baltarusijos režimų. Darbo partijos vadovas V. Uspaskichas teigė, kad rezoliucija, jo vertinimu, buvo iki galo neparengta.

Lukiškių aikštė. Valdantieji siekia Lukiškių aikštę Genocido centrui perduoti įstatymu bei tikisi, kad Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo pataisos bus pateiktos šią savaitę ir netrukus priimtos. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis teigia, kad tai leis užtikrinti deramą pagarbą svarbiam simboliui. Vilniaus meras Remigijus Šimašius savo ruožtu vadina tai R. Karbauskio rinkiminiu žingsniu.

Eksporto prognozės. Eksporto skatinimo agentūra „Versli Lietuva“ gerina lietuviškos kilmės prekių, išskyrus energetikos produktus, eksporto prognozes ir mano, kad jis šiemet smuks 4,2 proc. – 13,8 mlrd. eurų. Kovą agentūra prognozavo, jog eksportas smuks apie 17 procentų. Tuo metu paslaugų eksporto smukimas turėtų būti spartesnis – 5,7 proc. ir siekti 11,1 mlrd. eurų.

Astravas. Baltarusijos Astravo atominės elektrinės pirmąjį reaktorių planuojama pradėti eksploatuoti 2021 metų pirmąjį ketvirtį, o antrąjį – 2022-aisiais, pranešė Baltarusijos energetikos ministras Viktoras Karankevičius.

„TikTok“ sandoris. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pažadėjo blokuoti bet kokį populiariosios vaizdo įrašų platformos „TikTok“ nuosavybės pertvarkymo sandorį, kuriuo Kinijos patronuojančiai įmonei būtų leista išlaikyti nors dalį kontrolės. Šie komentarai iškėlė pavojų savaitgalį pasiektam susitarimui, kuriuo numatoma, kad Silicio slėnio milžinė „Oracle“ taps „TikTok“ duomenų partnere, o mažmeninės prekybos milžinė „Walmart“ gaus naujosios įmonės, pavadintos „TikTok Global“, akcijų paketą.

Būtinybė vienytis. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas, pradėdamas susitikimą organizacijos 75-osioms metinėms paminėti, apgailestavo dėl daugiašalių sprendimų pasauliniams iššūkiams trūkumo. „Niekas nenori pasaulio vyriausybės, bet privalome drauge dirbti, kad pagerintume pasaulio valdymą“, – sakė jis. Tai akcentuojama ir 75-ųjų metinių deklaracijoje, kurioje sakoma, kad būtinybė visoms šalims susivienyti retai kada būdavo didesnė nei dabar, pasauliui susiduriant su tokiais iššūkiais kaip koronaviruso pandemija, klimato kaita ir smurtinis ekstremizmas. Šiemet Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja dėl COVID-19 grėsmės vyksta kaip virtualus viršūnių susitikimas.

Kaltinimai šnipinėjimu. JAV teisėsaugos institucijos vienam Niujorko policijos pareigūnui pareiškė kaltinimus dėl šnipinėjimo, tvirtindamos, kad jis Kinijos vyriausybei rinko informaciją apie miesto tibetiečių bendruomenę. Kinijoje gimęs kaltinamasis yra gavęs politinį prieglobstį JAV. Jis tvirtino, kad Kinijoje buvo kankintas dėl savo tibetiečių kilmės.

Kritiko įkalinimas. Buvusiam Kinijos valstybinės nekilnojamojo turto kompanijos pirmininkui, kuris viešai kritikavo prezidento Xi Jinpingo kovą su koronaviruso pandemija, kyšininkavimo byloje buvo skirta 18 metų įkalinimo bausmė. 69 metų magnatas Ren Zhiqiangas buvo nuteistas už korupciją, kyšininkavimą, grobstymą ir piktnaudžiavimą įgaliojimais.

Delfinų gelbėjimas. Prie Australijos Tasmanijos salos krantų įstrigo apie 270 delfinų – paprastųjų grindų. apie trečdalis jų nugaišo, gelbėtojams kol kas į jūrą pavyko sugrąžinti 25 gyvūnus. Tasmanijoje palyginti dažni atvejai, kai kur nors įstringa banginiai ar delfinai, tačiau šįkart įstrigusių delfinų skaičius yra didžiausias per daugelį metų.