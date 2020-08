Apžvalga: svarbiausi antradienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Viruso plitimas. Praėjusią parą nustatyta 17 naujų koronaviruso atvejų, bendras skaičius išaugo iki 2137. Šeši atvejai registruoti Vilniaus apskrityje, po penkis – Panevėžio ir Kauno, dar vienas atvejis patvirtintas Šiaulių apskrityje. Septyni asmenys užsikrėtė kontakto metu su sergančiaisiais, du – įvežtiniai iš Jungtinės Karalystės ir Vengrijos, aštuonių žmonių užsikrėtimo aplinkybės kol kas nėra žinomos.

Baudos už pažeidimus. Policija pirmadienį dėl apsauginių kaukių nedėvėjimo baudą skyrė vienam žmogui, jis be kaukės buvo sostinės prekybos centre. Raigardo pasienio punkte vienas žmogus nubaustas ir dėl saviizoliacijos pažeidimų, tą jis padaro antrą kartą, todėl už abu pažeidimus marijampolietis turės sumokėti 1,6 tūkst. eurų baudą.

Koronaviruso pirkimai. Prezidentūra antradienį pareiškė, kad dėl koronaviruso Lietuvoje vykdytiems viešiesiems pirkimams trūko viešumo ir skaidrumo. Keletas pirkimų, kurių bendra vertė apie 11 mln. eurų šiuo metu yra atsidūrę teisėsaugos akiratyje dėl galimos korupcijos. Prezidentūra taip pat teigė laukianti sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos paaiškinimo po to, kai viename iš tyrimų įtarimai korupcija buvo pareikšti viceministrei Linai Jaruševičienei.

Virusas kaimynystėje. Lenkijoje pirmadienį patvirtinta daugiau 680 koronaviruso atvejų ir šešios mirtys, o bendras atvejų skaičius išaugo iki 48 tūkst. 149, taip pat mirė 1738 žmonės. Rusijoje patvirtinti 5159 atvejai – mažiausiai nuo balandžio 23 dienos, mirė dar 144 žmonės, iš viso virusas šioje šalyje patvirtintas 861 tūkst. 423 asmenims, mirė 14 tūkst. 351 žmogus. Latvijoje praėjusią parą patvirtinti trys nauji atvejai, Estijoje – 11. Bendras skaičius šiose šalyse siekia atitinkamai 1249 ir 2091 atvejų, Latvijoje nuo koronaviruso mirė 32 žmonės, Estijoje – 63.

Virusas Baltarusijoje. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka antradienį parlamente skaitydamas metinį pranešimą pareiškė, kad šalis įveikė koronaviruso epidemiją. Šalyje iki šiol patvirtinta 68 tūkst. 166 koronaviruso atvejai, mirė 571 žmogus.

Įtaka švietimui. Jungtinių Tautų duomenimis, koronaviruso pandemija sukėlė didžiausią istoriją švietimo sutrikdymą – daugiau nei 160 šalių užsidarius mokymo įstaigoms buvo paveikta per 1 mlrd. besimokančiųjų. Tai antradienį paskelbė organizacijos vadovas Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas). Jo teigimu, mažiausiai 40 mln. vaikų visame pasaulyje buvo atkirsti nuo švietimo „jiems itin svarbiais ikimokykliniais metais“. JT vadovas perspėjo, kad dėl to pasauliui gresia „visos kartos katastrofa, galinti iššvaistyti begalinį žmogiškąjį potencialą, pakenkti per dešimtmečius pasiektai pažangai ir padidinti įsigalėjusią nelygybę“.

Nusekusios upės. Nepaisant gausesnių nei įprastai kritulių liepą, didžiosios šalies upės vis dar yra kritiškai nusekusios ir arti hidrologinės sausros ribos. Hidrologas Juozas Šimkus BNS teigė, kad tiek Neryje, tiek Nemune vandens lygis yra puse metro žemesnis nei įprastai rugpjūtį, kiek geresnė situacija su upėmis yra šiaurės Lietuvoje. Hidrologo teigimu, įtakos upių nusekimui turi per pastaruosius dvejus metus buvusios sausros ir netolygus kritulių pasiskirstymas liepą.

Rinkimai Baltarusijoje. Ateinantį savaitgalį vyksiančiuose Baltarusijos prezidento rinkimuose Lietuvos delegacija nedalyvaus. Užsienio reikalų ministerija informavo BNS, kad rinkimus sekmadienį stebės trys šalyje reziduojantys Lietuvos diplomatai, tačiau Vilnius savo atstovų nesiunčia. Antradienį Baltarusijoje prasidėjo išankstinis balsavimas. Beveik tris dešimtmečius valdžioje esantis 65-erių Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka siekia užsitikrinti galimybę dirbti valstybės vadovo poste šeštą kadenciją, šalyje augant visuomenės pykčiui dėl jo valdymo. A. Lukašenkos režimas artėjant balsavimui ėmėsi griežtų veiksmų prieš opoziciją – buvo sulaikyta daugybė protestuotojų ir dalis siekusiųjų tapti kandidatais.

Audra JAV. Vėlų pirmadienio vakarą audra „Isaias“ pasiekė JAV Rytų pakrantę. Vietos žiniasklaida praneša apie potvynius, taip pat nutrūkusį elektros energijos tiekimą. Šiaurės ir Pietų Karolinos bei Floridos valstijose paskelbta nepaprastoji padėtis. Žmonės raginami pasiruošti skubios pagalbos rinkinius, vykdyti evakavimo nurodymus, nevažiuoti užtvindytais keliais ir likti saugioje vietoje.

Karaliaus pabėgimas. Buvęs Ispanijos monarchas Juanas Carlosas I (Chuanas Karlosas I), figūruojantis 100 mln. JAV dolerių korupcijos skandale, išvyko į Dominikos Respubliką, antradienį pranešė dienraštis ABC. 82 metų buvęs karalius pirmadienį netikėtai paskelbė, kad nusprendė palikti Ispaniją, siekdamas padėti savo sūnui, dabartiniam karaliui Felipe VI (Felipei VI) „vykdyti savo pareigas“.