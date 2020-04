Aplinkosaugininkai kreipėsi į K. Mažeiką: reikalauja apsaugoti nuo koronaviruso

Aplinkosaugininkai, skelbiama profsąjungos pranešime, saugumu kol kas yra priversti rūpintis savo jėgomis, nors ministras yra teigęs, kad pareigūnams yra skiriamos apsaugos priemonės.

„Balandžio 1 d. Vyriausybės spaudos konferencijoje K. Mažeika užsiminė, kad sistemos darbuotojai karantino metu yra pilnai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis. Visgi gali būti, kad balandžio pirmosios proga ministras leido sau šiek tiek pameluoti, nes teiginys apie pilną pareigūnų aprūpinimą apsaugos priemonėmis tikrai nėra teisingas”, – sako LAASDPS pirmininkas Eimantas Puodžiukas.

Jo teigimu, darbuotojams karantino metu turi būti sudarytos galimybės savo funkcijas vykdyti nuotoliniu būdu, o to padaryti negalintys pareigūnai, galintys turėti fizinį kontaktą su žmonėmis, darbdavio privalo būti aprūpinti būtiniausiomis priemonėmis: specialiomis pirštinėmis, dezinfekciniais skysčiais, nustatyto apsaugos lygio respiratoriais ir apsauginiais kostiumais. Tokių priemonių kiekis, pasak E. Puodžiuko, turi visiškai atitikti vykdomų užduočių skaičių.

„Deja, Aplinkos ministerija visiškai nekoordinuoja įstaigų ir pareigūnų aprūpinimo apsaugos priemonėmis. Įstaigos tai bando daryti savo jėgomis, nors padaryti tai, turint ir taip labai ribotus vidinius finansinius išteklius, yra ypač sudėtinga. Nepaisant to, ministerija reikalauja, kad pareigūnai vyktų į galimų pažeidimų išaiškinimo atvejus su minimaliomis asmens apsaugos priemonėmis ar net be jų. Be to, pavyzdžiui, Valstybinės miškų tarnybos darbuotojai raginami vykdyti prevencinę veiklą, kurios metu neįmanoma išvengti tiesioginio kontakto su žmonėmis. Visgi aprūpinti jų neskubama“, – aiškina profsąjungos lyderis.

Kaip skelbiama pranešime spaudai, reikalaujama, kad ministerija kuo skubiau skirtų papildomą finansavimą apsaugos priemonių įsigijimui, ministerijos pavaldume esančių įstaigų darbą organizuotų adekvačiai esamai pavojingai situacijai. Taip pat prašoma aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių darbuotojų darbą nukreipti tik į šiurkščių aplinkos apsaugos pažeidimų užkardymą, o darbuotojams, vykdantiems tokių pažeidimų išaiškinimą, skirti priedus prie darbo užmokesčio.