Apklausa: didesnė visuomenės dalis – už matematikos egzamino atsisakymą stojant į universitetus

2025-09-26 08:57
BNS inf.

Didesnė visuomenės dalis mano, kad kitais metais reikėtų atsisakyti privalomo matematikos egzamino, stojant į aukštąsias mokyklas, rodo penktadienį paskelbta nacionalinio transliuotojo LRT užsakymu „Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa.

Apklausos duomenimis, taip mano 46 proc. suaugusių Lietuvos gyventojų.

Tuo metu 37 proc. respondentų pasisakė už dabartinę tvarką, kai matematikos egzaminas stojant į aukštąsias mokyklas yra privalomas.

17 proc. apklaustųjų neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“ apklausą atliko rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis. Apklausti 1006 Lietuvos gyventojai.

BNS rašė, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiuo metu sprendžia, ar matematikos egzaminas turėtų būti privalomas stojant į aukštąsias mokyklas, ypač į humanitarines specialybes.

Sprendimus žadama priimti iki gruodžio.

