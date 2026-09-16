 Apeliacinės instancijos teismas skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje

Apeliacinės instancijos teismas skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje

2026-09-16 07:01
BNS inf.

Vilniaus apygardos teismas, kur apeliacine tvarka nagrinėta riaušių prie Seimo byla, trečiadienį skelbs sprendimą.

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<span>Apeliacinės instancijos teismas skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje</span>
Apeliacinės instancijos teismas skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje / P. Peleckio/ BNS nuotr.

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Pirmos instancijos – Vilniaus miesto apylinkės – teismas pernai šioje byloje iš 87 kaltinamųjų 84 nuteisė už riaušes, daugumai jų skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės, du buvo išteisinti. Vienos moters veiksmai perkvalifikuoti iš dalyvavimo riaušėse į pasipriešinimą policijai, jai skirtas laisvės apribojimas.

Apygardos teismas iš viso gavo 67 apeliacinius skundus. Didžiąją dalį jų parašė nuteistieji, prokuratūra apskundė vieną išteisinimą, taip pat nori sugriežtinti bausmes keletui nuteistųjų.

Antanui Kandrotui, pravarde Celofanas, teismas skyrė subendrintą ketverių metų kalėjimo bausmę, o įvairių protestų dalyviui Andrejui Lobovui – dvejų metų lygtinę laisvės atėmimo bausmę.

Abu juos teismas pripažino recidyvistais.

A. Kandrotas nuo laisvės atėmimo bausmės, skirtos kitoje byloje, slapstosi užsienyje. Birželio pabaigoje išduotas jo Europos arešto orderis. Rugpjūčio pradžioje Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo A. Kandroto ekstradicijos į Lietuvą.

Tuo metu mokytojai Astrai Genovaitei Astrauskaitei, organizavusiai riaušėmis pasibaigusią protesto akciją, skirta subendrinta lygtinė dvejų metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Kovotojas Arnoldas Misiūnas buvo nubaustas metų ir 11 mėnesių laisvės atėmimo bausme lygtinai.

Daugumai nuteistųjų taip pat paskirtos kelis tūkstančius eurų siekiančios baudos, jas jie turės sumokėti į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Iš viso bendra įmokų suma sudaro apie 142 tūkst. eurų, taip pat šioje byloje priteista žala pagal civilinių ieškovų ieškinius sudaro daugiau nei 112 tūkst. eurų.

Kaip rašė BNS, riaušės prie parlamento rūmų Vilniuje kilo 2021 metų rugpjūčio 10-osios vakarą po mitingo prieš Vyriausybės ribojimus, skirtus imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiaisiais, iš jų 23 – policijos ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

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