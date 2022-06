A. Anušauskas: artėjame prie visuotinio šaukimo į kariuomenę

– Šauktinių skaičius didėja iki 4,4 tūkst., kuriuos norima pakeisti nuo kitų metų per visus metus. Ar mes sparčiu žingsniu artėjame prie visuotinio šaukimo?

– Artėjame prie visuotinio šaukimo de facto. Tokiu tempu didindami šauktinių skaičių mes vis vien pasieksime faktinę situaciją, kai visi jaunuoliai, kuriuos galime pakviesti, kurie neatkrinta dėl sveikatos priežasčių ar dėl išlygų besimokantiems aukštosiose mokyklose. Pakviesime visus, kurie nepatenka į išlygas ir neturi atidėjimo. De facto po kelerių metu tokia situacija gali susiklostyti. Jei norėtume pakviesti daugiau, reikėtų keisti išlygas, atidėjimus ir pan. Tačiau kol kas tam nėra prielaidų. Nepamirškime – šauktinių didinimas nėra savitikslis dalykas, tai kariuomenės pajėgumo dalis. Taip mes didiname savo rezervą.

– Ar turime galimybių priimti tiek daug šauktinių, jei padidėtų beveik 1 tūkst.?

– Padidėtų mažiau. Dabar faktiškai yra galimybė pašaukti iki 4 tūkst. Tai infrastuktūros klausimas ir Profesinės karo tarnybos karių skaičiaus didinimo klausimas. Norint pakviesti daugiau šauktinių, reikia daugiau Profesinės karo tarnybos karių, kurie mokys juos.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

– Ko trūksta Profesinei karo tarnybai – ar tai atlyginimų, patrauklumo klausimai?

– Atlyginamai labai svarbu. Tikiuosi, kad bus priimti pasiūlymai, gal jie atitiks tik dalį lūkesčių, bet mes norime, kad karinės tarnybos patrauklumas nenusileistų kitų statutinių tarnybų patrauklumui. Kad nebūtų konkurencijos, kai profesionalai iš vienos tarnybos pereitų į kitą, kur mokėtų pusantro karto didesnius atlyginimus. Norime apylygių atlyginimų ir galimybių.

– Tai tampa kaip pašaukimas?

– Kariuomenė visada yra pašaukimas.

– Ar pasieksime visuotinio šaukimo skaičių per porą metų 6 tūkst.?

– Per keletą metų. Ne per porą, gal per ketvertą, bet pasieksime.

– Ar galime tai vadinti visuotiniu šaukimu?

– Tuo metu de facto tai bus visuotinis šaukimas.

– Ar, kai bus pakviesti 6 tūkst., galimybės bus išplėstos tiek poligono, tiek infrastruktūros klausimu?

– Taip. Po kelerių metų poligonas turėtų būti įrengtas, nes nuo kitų metų mes numatę į jį investuoti 20 mln. eurų ir kiekvienais metais investicijos bus didinamos. Bus ne tik Lietuvos, bet ir sąjungininkų investicijų.