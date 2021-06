Aiškinasi dėl į Lietuvą gabenamų migrantų: A. Lukašenkos grasinimas tapo realybe?

„Viskas vyksta realiu laiku – viską matome sekundžių tikslumu. Matome ne tik tada, kai prieina prie sienos, bet galime fiksuoti ir iš tolo – gretimoje valstybėje“, – sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas Vidas Mačaitis.

Taip apsaugotų ruožų yra mažai. Siena su Baltarusija – beveik 700 kilometrų, o tvoros – tik 80 kilometrų, dar apie 260 kilometrų sienos stebima vaizdo kameromis.

Kai į Lietuvą plūstelėjo nelegalai iš Baltarusijos, padažnėjo patruliavimas. Planuojama per šiuos ir kitus metus kameras pastatyti visame pasienio ruože.

„Tai yra kompleksinės priemonės – ir stebėjimo sistemos, ir tvora, ir pareigūnų darbas. Visi šie dalykai sudaro vieną visumą“, – kalbėjo Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Prieš kelerius metus kameros įrengtos visame pasienyje su Rusijos Kaliningrado sritimi. Anot pasieniečių, kontrabanda ten liovėsi. „Dėl vaizdo stebėjimo. Kadangi jie to vengia ir nenori būti fiksuojami“, – aiškino Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas.

Bet nelegalų kameros nestabdo. Jiems svarbiausia patekti į Lietuvą, o patekę ir patys prisistato pareigūnams bei pasiprašo prieglobsčio. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad pasienyje su Baltarusija būtina ir tvora.

„Manau, kad stebėjimo sistemos, kurias diegiame Lietuvoje, turėtų būti integruotos su fiziniu barjeru, o tai reikštų – su tvora“, – kalbėjo jis.

Konservatorius lankėsi Vengrijoje – apžiūrėjo, kokiomis tvoromis nuo migrantų iš Serbijos ginasi vengrai. Tvoros – gerokai aukštesnės – iki keturių metrų. Vengrai giriasi, kad pastačius tvoras migracija sumažėjo maždaug 90 procentų.

„Yra gerų pavyzdžių, kurie pasiteisina, kurie yra efektyvūs. Kaip tik dabar grįžtu iš Vengrijos, kur yra dviguba tvora, 2,5 metro aukščio“, – detalizavo L. Kasčiūnas.

Kelių metrų aukščio tvoromis ginasi Bulgarija, Turkija. O buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas prie Meksikos statė net ne tvorą, o sieną. Anot pasieniečių, kelių metrų aukščio tvora – labai efektyvi. bet ir brangi.

„Siena Vengrija su Sebija, Bulgarija-Turkija yra 4,5 metro ir dviguba tvora, kuri tikrai yra neįveikiama. Bet tokios tvoros yra dešimt kartų brangesnės, nei tokia, kurią dabar turime pasistatę“, – teigė V. Mačaitis.

Yra ir politinių kliūčių – tvoroms net prie išorinių Europos Sąjungos sienų nepritaria Briuselis. Kameroms prie Baltarusijos Lietuva gautų finansavimą, tvorai – ne. Pagal dabartinius planus, Lietuva tvorų prie Baltarusijos neplanuoja nei šiemet, nei kitąmet, o Vidaus reikalų ministrė dėl iš Baltarusijos plūstančių nelegalų kreipėsi į generalinę prokuratūrą.

„Tai nėra šiaip veiksmai, tai yra nusikalstama veika, kuri vykdoma prieš Lietuvą“, – sakė A. Bilotaitė.

Anot ministrės, padažnėjusios nelagalų kelionės per Lietuvą į Vakarus, yra pelningas verslas, į kurį gali būti įsitraukę ir baltarusių pareigūnai. „Visas gabenimo procesas kainuoja 15 tūkst. dolerių. Pusė sumos yra sumokama iki patenkant į Lietuvą, o likusi sumos dalis yra sumokama, kai pasiekiama likusi stotelė arba galutinis tikslas“, – detalizavo Vidaus reikalų ministrė.

Policijos generalinis komisaras pirmadienį LNK žinioms kalbėjo, kad atliekami tyrimai, kas organizuoja nelegalų gabenimą. „Mes tikrai susikoncentravę į tuos dalykus, vyksta nuolatinis informacijos apsikeitimas ir, manau, artimiausiu metu bus ir bendrų realizacijų“, – teigė Renatas Požėla.

Aliaksandas Lukašenka yra viešai sakęs, kad į Lietuvą paleis nelegalus. Anot Vidaus reikalų ministrės, jei pareigūnai surinks įrodymų, jie taps svarbiu Lietuvos argumentu kalbant su Vakarais dėl Baltarusijos.

„Tas faktas turi būti fiksuotas ir iš to turi išeiti tam tikros teisinės pasekmės. Tai yra labai svarbu ir komunikuojant, ir dirbant toliau tarptautiniu lygmeniu“, – sakė A. Bilotaitė.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos jau atėjo per 400 nelegalų – beveik penkis kartus daugiau nei per visus praėjusius metus. Dažniausiai tai – irakiečiai, jie atskrenda lėktuvu Bagdadas-Minskas. Šių reisų į Baltarusiją daugėja. Pasieniečių žiniomis, dabar Minske yra pusantro tūkstančio kelionei į Lietuvą per Vakarus pasiruošusių nelegalų.