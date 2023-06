2024 m. pradės veikti pagalbos linija norintiems mesti rūkyti

Kaip praneša SAM, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigia, kad rūkančiųjų skaičius Lietuvoje nuosekliai mažėja, tačiau pastaruoju metu ima daugėti situacijų, ypač jaunimo tarpe, kai auga įvairių bedūmių ir elektroninių cigarečių vartojimas, todėl būtina laiku reaguoti.

„Svarbu suteikti esminę informaciją apie tabako žalą organizmui, taip pat palaikyti planuojančius mesti rūkyti, nes tik motyvuotas ir palaikymo sulaukęs žmogus gali sėkmingai tęsti savo kelionę atsikratant žalingų įpročių. Planuojamos kompleksinės priemonės, kurios padidins atsparumą priklausomybėms ir paskatins sąmoningumą“, – sakė ministras.

Nacionalinės metimo rūkyti telefoninės linijos paslaugos labai padidina tikimybę, kad rūkalius sėkmingai atsikratys to įpročio.

,,Siekis, kad nuo nikotino priklausomi asmenys sulauktų pagalbos – vienas iš departamento prioritetų. Kaip rodo moksliniai tyrimai, nacionalinės metimo rūkyti telefoninės linijos paslaugos labai padidina tikimybę, kad rūkalius sėkmingai atsikratys to įpročio. Reikalinga būtent nuosekli pagalba metantiems rūkyti, o ne tik pavienės iniciatyvos“, – sako NTAKD laikinoji vadovė Gražina Belian.

SAM Psichikos sveikatos skyriaus vedėjo Igno Rubiko teigimu, rūkymas yra vienas iš pagrindinių rizikos veiksnių, lemiančių prastą Lietuvos gyventojų sveikatą. Pasak jo, „iki šiol Lietuva šią problemą sprendė daugiausia įstatymų ir kontrolės priemonėmis, tačiau to nepakanka – reikalinga ir reali, veiksminga pagalba norintiems mesti rūkyti, be kurios dažnai to padaryti nepavyksta. Telefoninė linija – viena iš svarbių iniciatyvų šioje srityje, didinant kompleksinės pagalbos prieinamumą.“

Pagal projekto sąlygas, konsultacijas telefonu vienu metu teiks mažiausiai du specialiai apmokyti kvalifikuoti specialistai. Taip pat planuojama viešinimo kampanija, skirta tikslinių gyventojų grupių skatinimui naudotis pagalbos linijos paslaugomis ir motyvavimui mesti rūkyti. Atsikratyti žalingo įpročio norintys gyventojai pagalbos galės ieškoti ir atnaujintoje interneto svetainėje www.nerukysiu.lt, taip pat bus sukurta metimo rūkyti pagalbos mobilioji programėlė.

Pažangos projektas „Nacionalinė metimo rūkyti pagalbos telefoninė linija“ bus vykdomas iki 2029 m. pabaigos. Jis finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, projekto įgyvendinimui skirta 1,4 mln. eurų.

2021 m. NTAKD organizuoto psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo bendroje populiacijoje tyrimo duomenimis, Lietuvoje dauguma (73,2 proc.) rūkiusių ar rūkančių tyrimo dalyvių teigė mėginę mesti rūkyti:

• 38,3 proc. pavyko mesti rūkyti;

• 34,9 proc. mėgino mesti, tačiau nesėkmingai;

• 12,8 proc. pripažino, kad norėtų pamėginti mesti rūkyti, nors to niekada nėra bandę.

Pagal Vilniaus universiteto 2020 m. atliktą reprezentatyvią apklausą, skirtą įvertinti Lietuvos gyventojų požiūrį siekiant sumažinti rūkymo paplitimą visuomenėje, 70 proc. rūkančiųjų ir 75 proc. nerūkančiųjų kaip pagrindinę rūkymo mažinimo visuomenėje priemonę pasirinko nemokamą telefono liniją metantiems rūkyti.

Tikimasi, kad telefonu teikiamos metimo rūkyti konsultacijos leis padidinti sėkmingai metusiųjų rūkyti asmenų skaičių ir prisidės prie šio žalingo įpročio visuomenėje paplitimo mažinimo.