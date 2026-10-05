Žiniasklaida: V. Sinkevičius nesieks posto Europos Parlamente

Kaip portalui teigė politikas, nors kandidatuoti jį ragino nemažai kolegų, šiuo metu jo politinis dėmesys vis labiau krypsta į Lietuvą.
„Nors sulaukiau nemažai kolegų raginimų kandidatuoti į Žaliųjų frakcijos pirmininko postą ir esu už tai dėkingas, mano politinis žvilgsnis šiandien vis labiau krypsta į Lietuvą. Todėl dėl šio posto nekovosiu“, – sakė V. Sinkevičius.
Jis taip pat pabrėžė EP einantis Transporto komiteto vicepirmininko pareigas, kuriose turi svarbių atsakomybių.
Portalas skelbia, kad V. Sinkevičius penktadienį, paskutinę kandidatūrų teikimo dieną, nepateikė prašymo dalyvauti Žaliųjų frakcijos vadovybės rinkimuose.
Anksčiau V. Sinkevičius lrt.lt teigė sulaukęs palaikymo ne tik iš savo frakcijos kolegų, bet ir konkuruojančių politinių jėgų bei EP pirmininkės Robertos Metsolos. Briuselio žiniasklaidoje taip pat buvo svarstoma, kad buvusiam Europos Komisijos nariui pranašumo galėtų suteikti jo ankstesnė patirtis ir atstovavimas Baltijos bei rytinėms ES valstybėms.
Žaliųjų frakcija naują vadovybę renka po vieno iš jos bendrapirmininkų Baso Eickhouto atsistatydinimo. Portalas skelbė, kad olando pasitraukimas buvo susijęs su viešumon iškilusia informacija apie jo nederamus asmeninius ryšius.
Dėl dviejų frakcijos bendrapirmininkų postų antradienį varžysis dabartinė bendrapirmininkė vokietė Terry Reintke, rumunas Nicolae Stefanuta, buvusi Švedijos ministrė Isabella Lovin ir belgė Sara Matthieu.
Šiuo metu Žaliųjų frakcija EP turi 53 narius. Per 2024 m. EP rinkimus ji neteko 18 mandatų ir iš ketvirtos pagal dydį parlamento politinės grupės nukrito į šeštą vietą.
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