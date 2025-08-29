 Žiniasklaida: teisme – Navickienės sutuoktinio pergalė

Žiniasklaida: teisme – Navickienės sutuoktinio pergalė (Atnaujinta)

2025-08-29 12:34
ELTOS inf.

Buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktinis Mindaugas Navickas dėl jam priklausančio pastato, kuris yra registruotas kaip dirbtuvės, teismuose laimėjo prieš Vilniaus miesto savivaldybę, pranešė naujienų portalas „Delfi“.

Monika ir Mindaugas Navickai
Monika ir Mindaugas Navickai / BNS ir LNK stop kadrai

Praėjusių metų rugsėjo viduryje „Delfi“ išsiaiškinus, kad Navickams priklausančiose dirbtuvėse, esančiose sostinės Pavilnių regioninio parko teritorijoje, galimai gyvena buvusios parlamentarės šeima, Vilniaus miesto savivaldybės inspektoriai atliko patikrinimą ir nustatė, kad patalpos naudojamos ne pagal paskirtį.

Tuo metu savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas portalui teigė, kad savininkams turi būti paskirta nuobauda.

Tačiau paaiškėjo, kad Vilniaus apylinkės teismas priėmė M. Navickienės šeimai palankų sprendimą – nustatė, kad savivaldybės užfiksuotų daiktų, esančių pastate, neužtenka įrodyti, kad dirbtuvėse yra gyvenama.

Pasak G. Grubinsko, savivaldybė teismo sprendimą apskundė Vilniaus apygardos teismui, tačiau šis Vilniaus apylinkės teismo nutartį paliko galioti.

„Nors institucijos atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjas, žinodamas apie patikrinimą, galėjo būti tam pasiruošęs (t. y. galimai daiktus išvežęs ir paslėpęs), tačiau tokie teiginiai yra prielaidų pobūdžio ir niekuo nepagrįsti“, – portalui teigė G. Grubinskas.

Po pralaimėjimų abiejuose teismuose Vilniaus miesto savivaldybė, prašydama peržiūrėti teisės aktų nuostatas ir jas patikslinti, kreipėsi į Aplinkos ir Teisingumo ministerijas.

Tačiau Aplinkos ministerija portalui teigė neketinanti imtis jokių pakeitimų, nes šie buvo atlikti visai neseniai. Tuo metu Teisingumo ministerija nurodė, kad norint keisti įstatymus neužtenka tik vienos savivaldybės nuomones ir siūlymų.

Bled
Kai maži vaikai pamiršot kur dirbo kokios pažintys
0
0
Klaustukas
Viskas seniai aišku su tais Vilniaus teismais, tik keista kad savivaldybė konservatoriai-Navickienė irgi konservatinė, tai dabar klausimas kurie labiau konservatyškesni su tais Vilniaus teismais ?
0
0
Pasibaisėtina
Kam tokie "neraštingi"teismai reikalingi?Jie neatskiria juodą nuo balto.Ir tai yra dėl teisėjų nebaudžiamumo.Jie dabar tapo dievais,daro ką tik nori.
3
0
