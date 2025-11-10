Žiniasklaida: prezidentas tvirtins Kauno kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus

Šalies vadovas su R. Kaunu praėjusią savaitę buvo susitikęs porą kartų. Po penktadienį įvykusio antrojo susitikimo socialdemokratas tikino iš šalies vadovo išgirdęs pažadą, kad sprendimas dėl jo kandidatūros bus priimtas labai greitai.
Tiesa, viešojoje erdvėje abejojama R. Kauno kompetencijomis vadovauti KAM. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Ministrus skiria ir atleidžia prezidentas premjero teikimu.
Naujausi komentarai