 Žiniasklaida: prezidentas tvirtins Kauno kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus

Žiniasklaida: prezidentas tvirtins Kauno kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus

2025-11-10 15:18
ELTOS inf.

Prezidentas tvirtins socialdemokrato Roberto Kauno kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus, remdamasis šaltiniais skelbia naujienų portalas „15min“.

Robertas Kaunas (kairėje) ir Gitanas Nausėda
Robertas Kaunas (kairėje) ir Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

Šalies vadovas su R. Kaunu praėjusią savaitę buvo susitikęs porą kartų. Po penktadienį įvykusio antrojo susitikimo socialdemokratas tikino iš šalies vadovo išgirdęs pažadą, kad sprendimas dėl jo kandidatūros bus priimtas labai greitai.

Tiesa, viešojoje erdvėje abejojama R. Kauno kompetencijomis vadovauti KAM. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.

KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

Ministrus skiria ir atleidžia prezidentas premjero teikimu.

