Žemaitaitis prabilo apie „veidų atpažinimo sistemą“: apie kiekvieną surenka informaciją

Antradienį Elektrėnuose vyko dar vienas susitikimas su politiku. Čia irgi netrūko protestuojančio jaunimo, laikančių rankose plakatus, kuriuose puikavosi užrašai „Šalink rankas!“, „Namo, Remyga, namo“.
Elektrėnuose R. Žemaitaitis prisipažino, kad į susitikimus atvykusių gyventojų veidus fiksuoja jo komanda. Vaizdo įrašas paplito socialiniuose tinkluose.
„Kur problema, kad jūs, jaunimas, gyvenate interaktyvų gyvenimą instagramoje, feisbuke. Kadangi yra mūsų operatoriai, mes viską susifilmuojame. Ir yra dešimties žmonių komanda, kur kiekvieną pagal jūsų veiduką sutikrina jūsų feisbukus ir žiūri, kas kaip yra. Ir jeigu mes matome, kad kažkas Ingridos Šimonytės plakatėlį laiko, kažkas atėjo pas [Lauryną] Kasčiūną, kažkas į šaulius, mes susidedame ir matome“, – sakė jis.
Savo ruožtu visuomenininkas Andrius Tapinas po tokių R. Žemaitaičio pasisakymų išsiuntė raštus atitinkamoms institucijoms – Generalinei prokuratūrai (dėl galimo BK 167 straipsnio), Seimo Etikos ir procedūrų komisijai (dėl etikos pažeidimo), Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (dėl galimo BDAR pažeidimo, ypač dėl 9 straipsnio).
„Pažymiu, kad renkama ir analizuojama informacija – asmens politinės pažiūros, politinis aktyvumas, priklausymas visuomeninėms ar sukarintoms organizacijoms – pagal Lietuvos teismų praktiką laikytina informacija apie privatų asmens gyvenimą. Todėl susidaro pagrindas manyti, kad tokios informacijos rinkimas ir tvarkymas, nesant asmens sutikimo ar aiškaus įstatyminio pagrindo, yra neteisėtas ir pažeidžia Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 167 straipsnį.
Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio apibrėžtoje asmenų grupėje, kurios duomenys yra renkami ir tvarkomi, gali būti didelė dalis nepilnamečių.
Nusikalstamos veikos sudėtis pagal BK 167 straipsnį atsiranda jau individualaus informacijos rinkimo momentu, nepriklausomai nuo to, ar vėliau viešai paskelbiami tik apibendrinti duomenys.
Atsižvelgiant į tai, egzistuoja pakankamas faktinis pagrindas manyti, kad galėjo būti vykdomas neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas, padarytas sistemingai ir sąmoningai“, – socialiniame tinkle rašė A. Tapinas.
„Veidų atpažinimo sistema“
Antradienį politikas duodamas interviu kanalui „OpTv“ pasakojo, kad Alytuje susitikimo su gyventojais metu, kuris vyko sausio 15 d., irgi rinko informaciją apie žmones.
„Staigiai susifotografavome žmones, duodu aš ten komandą, yra penki žmonės už nugaros, kurie surenka apie kiekvieną informaciją. Tai sako: čia – aktorius, čia iš universiteto, čia yra ta mokytojas, čia tie mokiniai, iš „Alytaus gido“, „Alytaus gidas“ yra mero [Nerijaus] Cesiulio patarėjas. Tu jau maždaug žinai publikoje, kas yra, ir tu moderuoji kažkiek tai“, – „OpTV“ pasakojo jis.
R. Žemaitaitis teigė, kad medžiaga buvo surinkta naudojant „veidų atpažinimo sistemą“.
Apsistumdymas Vilkaviškyje
Primename, kad pirmadienį Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje per susitikimą su gyventojais R. Žemaitaitis apstumdė jaunuolį, laikiusį plakatą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle išėjimo link.
Iš socialiniuose tinkluose pasklidusių vaizdo įrašų matyti, kad parlamentaras apstumdė ne tik protestavusį jaunuolį, bet ir vyresnį žmogų.
R. Žemaitaitis BNS tvirtino taip padaręs, nes gynė apstumdytus senjorus
Tokį „Nemuno aušros“ lyderio elgesį pasmerkė premjerės Ingos Rugininės patarėjas. Valdančiųjų socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė, kad įvykis sukėlė daug emocijų ir R. Žemaitaičiui galbūt nepavyko užkardyti konflikto, kaip jis to norėjo. Tuo tarpu prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis šį incidentą pavadino apgailėtinu.
Iš konflikte dalyvavusių asmenų pareigūnai pareiškimų negavo, tačiau surinko medžiagą tyrimui dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Antradienį prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai pažeistos viešosios tvarkos.
