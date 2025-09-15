Žemaitaitis po prezidento sprendimo: tai – antausis Ruginienei

„Taip, automatiškai sutartis nutrūksta suėjus terminui, kada turi būti suformuota Vyriausybė“, – pirmadienį Seime žurnalistams sakė jis.
Gitano Nausėdos sprendimą neskirti dviejų „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus R. Žemaitaitis vadino antausiu paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei.
„Nemuno aušra“ teikė Povilą Poderskį toliau vadovauti Aplinkos ministerijai, o teisininką Mindaugą Jablonskį – Energetikos ministerijai.
BNS rašė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį paprašė pateikti naujas aplinkos ir energetikos ministrų kandidatūras.
Anot valstybės vadovo, naujai paskirti ministrai privalo nekelti abejonių dėl savo ryžto ir gebėjimų ginti viešąjį interesą, galimybių atsispirti suinteresuotų grupių įtakai bei užtikrinti sklandžią ir rezultatyvią visuomenei ypač svarbių sričių veiklą.
