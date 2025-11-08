 Žemaitaitis „aušriečiams“ turėtų vadovauti toliau

Žemaitaitis „aušriečiams“ turėtų vadovauti toliau

2025-11-08 12:29
Paulius Perminas (BNS)

Iš „Nemuno aušros“ pirmininko rinkimų pasitraukus partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio pavaduotojoms Daivai Žebelienei bei Linai Šukytei-Korsakei, šis turėtų būti perrinktas politinės jėgos lyderiu.

Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis / P. Adamovič / BNS nuotr.

„Kaip tik vyksta balsavimas. Kadangi likau vienas iš kandidatų, tai panašu, kad (perrinktas – BNS) turėčiau būti“, – žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

„Nemuno aušros“ pirmininkas renkamas dvejiems metams.

R. Žemaitaitis partijai vadovauja nuo jos įkūrimo 2023 metais. Seimo nario pareigas jis eina nuo 2009 metų, yra buvęs Seimo vicepirmininku, anksčiau priklausė ir vadovavo „Tvarkos ir teisingumo“, „Laisvės ir teisingumo“ partijoms.

Konstitucinis Teismas pernai balandį pripažino, kad R. Žemaitaitis dėl antisemitinių pasisakymų sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po šio sprendimo politikas atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti į prezidentus ir Seimo narius. Pernai rudenį jis vėl išrinktas į Seimą.

Vilniaus apygardos teismas savo ruožtu nagrinėja baudžiamąją bylą, kurioje „aušriečių“ lyderis kaltinamas neapykantos kurstymu ir Holokausto neigimu.

„Nemuno aušra“ priklauso valdančiajai koalicijai, Seime partija turi 18 narių frakciją.

„Aušriečiai“ turi skyrius 35 šalies savivaldybėse.

Šiame straipsnyje:
Remigijus Žemaitaitis
Nemuno aušra
partijos vadovybė

aušriečiai ,
tai partija , kuri visais būdai kelia konservKGB-tų padarytus nusikaltimus per 35 metus Lietuvos gyventojams ir siekia , jog nusikaltę ir p a s l ė p t i konservKGB-tai būtų i š v i e š i n t i , kad gyventojai žinotų kokie KGB-tai yra padarę " gero" jų gyvenimę ir už tai reikės atsakyti.
1
0
