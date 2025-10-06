Žemaitaičiui – socialdemokratės kritika

„Raginame kolegą R. Žemaitaitį pasiploninti liežuvį. Jis turėtų suprasti, kad tokia agresyvi jo laikysena neprisideda prie koalicijos autoriteto stiprinimo ir įtampų sprendimo. Mums tokia retorika visiškai nepriimtina“, – pirmadienį viešai išplatintame pareiškime teigė O. Leiputė.
Anot parlamentarės, nors protesto dalyvių išsakomi reikalavimai diskutuotini, dialogas turi būti „civilizuotas“.
„Sprendžiame sunkius uždavinius. Jau girdime ir ekspertų vertinimų, kad socialdemokratų vedamos koalicijos tapatinimas su „grėsme“ yra tiesiog neadekvatus, o reikalavimai dėl „Nemuno aušros“ – ultimatyvūs. Tačiau dialogas su nerimą reiškiančiais visuomenės nariais turi būti ramus, racionalus, orientuotas į įtampos deeskalavimą. Raginame R. Žemaitaitį nekaitinti situacijos“, – teigė O. Leiputė.
„Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis sekmadienį vykusio įspėjamojo streiko dalyvius išvadino rėksniais, baubikais, „dvaro elyyytu“, Kremliaus agentais, tvirtino juos rengiant valstybės perversmą, keliant sąmyšį ir pan.
BNS rašė, kad tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje sekmadienį dalyvavo kultūros bendruomenės streike prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“.
Kultūrininkų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Kritikos dėl nekompetencijos sulaukęs iš pareigų penktadienį atsistatydino „aušrietis“ kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
