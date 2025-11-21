Žemaitaičiui paviešinus nepilnamečių duomenis, konservatoriai kreipėsi į policiją

Kaip teigiama Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pranešime spaudai, minėta Seimo narė prašo ištirti galimus šiurkščius asmens duomenų apsaugos pažeidimus bei galimai sistemingą mokyklų bendruomenių bauginimą ir persekiojimą dėl pilietinės pozicijos reiškimo.
Kreipimųsi į institucijas pagrindu tapo R. Žemaitaičio pasisakymai laidoje „OpTV“ bei lapkričio 20 d. socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtas įrašas, kuriame buvo paviešinti nepilnamečių asmens duomenys.
Lapkričio 20 d. R. Žemaitaitis savo „Facebook“ paskyroje pasidalino įrašu, kuriame kritikavo lapkričio 21 d. planuojamą kultūros bendruomenės mitingą. Prie šio įrašo politikas pridėjo ekrano nuotrauką, kurioje buvo matomas gimnazijos mokinių, vyksiančių į mitingą, sąrašas su jų vardais, pavardėmis bei mokytojo asmens duomenimis.
„Nors vėliau nuotrauka buvo pakeista, jautrūs nepilnamečių duomenys atviroje paskyroje buvo viešai prieinami daugiau nei valandą. Manytina, kad tokiu veiksmu Seimo narys R. Žemaitaitis pažeidė Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, kurio paskirtis – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves“, – teigia Seimo narė D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.
Rašte policijai parlamentarė taip pat akcentuoja, kad R. Žemaitaičio veiksmai neapsiriboja vien duomenų atskleidimu. D. Asanavičiūtė-Gružauskienė atkreipė dėmesį į tai, kad rugsėjo 30 d. laidoje „OpTV“ politikas viešai aptarinėjo Vilniaus Mykalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokinių dalyvavimą protestuose, teigdamas, kad „tikrino jų feisbukus“ ir grasino tarnybiniais patikrinimais mokyklos vadovybei bei mokytojams.
„Tokie veiksmai gali būti traktuojami kaip kėsinimasis į Konstitucijos 25 ir 36 straipsniuose garantuojamas teises – žodžio laisvę bei teisę rinktis į taikius susirinkimus. R. Žemaitaitis ne tik kritikuoja mokinių galimą dalyvavimą proteste, bet ir užsiima mokyklos bendruomenės – mokinių, mokytojų ir direktoriaus – persekiojimu. Tokie pasisakymai rodo, kad politikas galimai naudojasi savo, kaip Seimo nario, galia ir statusu daryti spaudimą piliečiams“, – pareiškime policijai akcentavo Seimo narė.
D. Asanavičiūtė-Gružauskienė taip pat įtaria, kad R. Žemaitaitis savo veiksmais galėjo pažeisti ne tik duomenų apsaugos įstatymus, bet ir Valstybės politikų elgesio kodeksą bei sulaužyti Seimo nario priesaiką.
ELTA primena, kad, nors socialdemokratai į kultūros ministrus paskyrė partietę Vaidą Aleknavičienę, kultūros atstovai nuo protestų nenutraukia ir penktadienį prie Seimo organizuoja mitingą „Kokios valstybės mes norime?“. Juo bus užbaigta mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“.
V. Aleknavičienė ir anksčiau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
(be temos)
(be temos)