Nutarta steigti Lietuvos ambasadą Korėjos Respublikoje

Lietuvos interesas stiprinti ryšius su Korėjos Respublika kaip viena iš bendraminčių Rytų Azijos regiono partnerių pabrėžiamas Vyriausybės patvirtintame ilgalaikiame Lietuvos veikimo Indijos ir Ramiojo vandenynų regione veiksmų plane, kuriuo siekiama įtvirtinti Lietuvos piliečių saugumą ir gerovę bei atverti Lietuvos eksportuotojams naujas galimybes pažangiausiose pasaulio rinkose.

„Lietuvos interesai Azijoje vis dar per menkai atstovaujami. Siekiame plėsti ir diversifikuoti rinkas, atverti mūsų verslams naujus kelius, ieškoti galimybių šalyse, su kuriomis iki šiol dar neturėjome gilesnių ryšių“, – sakė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Ambasados įsteigimas, kaip pažymima URM pranešime, palengvins abiejų šalių mokslinį bendradarbiavimą, kultūros, meno ir akademinių ryšių plėtojimą. Didelių galimybių teikia dvišalis bendradarbiavimas mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų srityse. Ambasados steigimas atvers kelius lietuviškų prekių bei paslaugų, ypač aukštos pridėtinės vertės, eksporto didinimui ir investicijų pritraukimui Lietuvos infrastruktūros projektuose.

Korėjos Respublikos ekonomika yra inovatyviausia pasaulyje bei viena iš pirmaujančiųjų mokslo ir studijų, IT, elektronikos, biotechnologijų, robotikos, dirbtinio intelekto ir kitose pažangios ekonomikos srityse. Be to, Korėjos Respublika yra strateginė ir vertybinė Europos Sąjungos partnerė bei JAV sąjungininkė.

Lietuvos mokslininkai šiuo metu įgyvendina 8 projektus kartu su partneriais iš Korėjos Respublikos. Be to, Lietuva siekia tapti gyvybės mokslų regioniniu centru, o Korėjos Respublika yra viena iš pasaulinių lyderių gyvybės mokslų ir sveikatos priežiūros srityse.

Šiuo metu Lietuvai Korėjos Respublikoje atstovauja Lietuvos ambasada Kinijoje. Diplomatiniai santykiai su šia šalimi užmegzti 1991 metų spalio 14 dieną, primena Užsienio reikalų ministerija.