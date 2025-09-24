Vyriausybėje – lengvesnė PAV tvarka gynybos pramonės projektams

Aplinkos ministerija teigia, kad šiuo metu procedūros yra ilgos ir sudėtingos, trūksta aiškumo, procesai kartais nepagrįstai vilkinami.
Todėl ministerija siūlo nustatyti pirminę patikrą prieš pradedant atrankos procesą, be to, o pateikus pastabų ir pasiūlymų ne pagal institucijos kompetenciją būtų laikoma, kad jų negauta.
Kaip nurodoma ministerijos aiškinamajame rašte, PAV procedūros dabar gali užtrukti nuo kelių mėnesių iki 2–3 metų, tačiau pasikeitus geopolitinei situacijai jos turi būti atliktos kuo greičiau, bet nepažeidžiant visuomenės teisės dalyvauti procese ir nenukenčiant jų kokybei.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, be kita ko, siūloma taikyti „veto“ teisės išimtį gynybos ir saugumo pramonės projektams ar jiems reikalingai infrastruktūrai – nestabdyti jų PAV procedūrų. Institucijos turės priimti atrankos išvadą per 10 dienų, o procedūros būtų nutraukiamos, jei įmonės laiku nepateiktų papildomos informacijos.
Be to, siūloma Miškų įstatymą papildyti nauju miško žemės pavertimo atveju dideliam projektui gynybos ir saugumo pramonės srityje.
