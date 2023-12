VSD: baltarusių opoziciją Lietuvoje bandoma verbuoti per socialinius tinklus

Lietuvoje esančius baltarusių opozicijos ir verslo atstovus bandoma verbuoti per socialinius tinklus, sako Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorius VSD Darius Jauniškis.

„Mes dabar matome bandymą verbuoti moderniomis priemonėmis, t. y. per socialinius tinklus. Sakykime, Baltarusijos opozicijos atstovai ar verslo atstovai, esantys čia, yra verbuojami ir jiems yra daroma įtaka būtent Baltarusijos KGB ir Baltarusijos to vadinamojo GUBOPIK, kurį aš minėjau. Per socialinius tinklus jiems yra siūloma bendradarbiauti su spec. tarnybomis, teikti informaciją apie Lietuvoje esančius opozicionierius, tam tikru atveju kartais net susimokėti už tam tikrą veiklą, kurią jie darė anksčiau. Mes matome tokį labai aiškų veikimą“, – LRT laidoje „Dienos tema“ kalbėjo VSD vadovas.

Lietuvoje gyvena per 60 tūkstančių baltarusių.

„Jei po 17 tūkstančių per metus įvažiuoja, sakykime, su tomis darbo vizomis arba laikinu leidimu gyventi, paskaičiuokite – 2025-aisiais mes turėsime jų apie 100 tūkstančių. Tai yra, sakyčiau, tokia reikšminga jėga. Kad ir kaip ten būtų, matyt, ateis tas laikas, ateis ta raudona linija, kai mes tikrai nebesusitvarkysime, nes patikrinimas tikrai užima laiko, resursų ir pastangų. Ir juk nėra garantijų, kad mes kiekvieną galime pasižiūrėti, kiekvieną patikrinti, ir, kaip žinot, prie kiekvieno nepastatysi žvalgybos atstovo ar policininko“, – sakė D. Jauniškis.

Pasak jo, VSD savo vertinime dėl gausėjančios Baltarusijos diasporos Lietuvoje yra parašęs tam tikras išvadas, analizę ir papildę duomenimis.

„Dabar turbūt politikams, Lietuvos institucijoms lieka apsispręst, ar reikia vienodinti sąlygas, ar ne. Mūsų pareiga yra įspėti apie grėsmes. Mes matome didelį to potencialą“, – sakė D. Jauniškis, paklaustas, ar reiktų baltarusiams ir rusams migracijos sąlygas reikia suvienodinti. Jis tam pritartų.

Pasak D. Jauniškio, Rusijos žvalgyboms buvo suduotas labai stiprus smūgis, apie 400 Rusijos žvalgybininkų su diplomatine priedanga buvo išsiųsti iš įvairių Europos Sąjungos šalių ir NATO šalių.

„Žodžiu, tai buvo didelis smūgis, bet mes pastebime, kad jie pereina prie kitų metodų“, – sakė VSD vadovas.

Anksčiau D. Jauniškis teigė, kad šiuo metu pastebimas kaip niekad intensyvus Baltarusijos KGB veikimas, jis yra „pasiekęs istorines aukštumas, niekada jis toks nebuvo intensyvus“.

Anot jo, tam tikrų klausimų saugumiečiams kelia kai kurie gausios Baltarusijos diasporos Lietuvoje nariai.

„Be to, nepamirškime, kad mūsuose yra ir labai didelė Baltarusijos diaspora, gyventojų, kurie atvažiuoja čionai ir, iš tikrųjų, kelia tam tikrų kontražvalgybinių klausimų“, – teigė D. Jauniškis.