VRK Ledų šventę pripažino rinkėjų papirkinėjimu, agurkų reklamą – politine agitacija

Su Taikos koalicija praėjusiuose Seimo rinkimuose dalyvavusio Darbo partijos pirmininko Viktoro Uspaskicho pasirodymai scenoje ir kalbos Kėdainiuose vykusioje Ledų šventėje pripažinti rinkimų agitacija balsuoti už Taikos koaliciją.

VRK taip pat konstatavo, kad šventėje surengtas nemokamas koncertas ir žiūrovams dalinti ledų žetonai yra rinkėjų papirkimas.

Anot VRK, V. Uspaskichas, Darbo partija ir „Vikondos grupė“ Ledų šventėje vykdė rinkimų agitaciją, neatitinkančią sąžiningų ir garbingų rinkimų principų.

Darbo partija pripažinta šiurkščiai pažeidusi Rinkimų kodeksą panaudodama politinei kampanijai aukas, gautas iš asmenų, neturinčių teisės finansuoti politinių kampanijų.

Už šiuos sprendimus balsavo aštuoni komisijos nariai, prieš – viena VRK narė Olga Kilkinova.

Šventėje žmonėms nemokamai buvo išdalyta 34 tūkst. ledų porcijų, surengtas garsių ir populiarių atlikėjų nemokamas koncertas, įrengta VIP palapinė, sumontuota scena, užsakytas apšvietimas, įgarsinimas ir kitos su renginio aptarnavimu susijusios paslaugos.

Ledų šventės organizavimo išlaidos pripažintos politinės kampanijos išlaidomis, o VRK atlikto tyrimo medžiaga bus perduota Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT).

Anot VRK, Ledų šventė nėra kasmetinis renginys, pernai ji vyko politinės kampanijos laikotarpiu – prieš Seimo rinkimus, renginys paskutinį kartą organizuotas 2020 metais taip pat prieš parlamento rinkimus.

Renginyje dalyvavo Taikos koalicijos sąrašo kandidatai, jie apie tai skelbė socialiniuose tinkluose.

Darbo partija valstybei turės pervesti beveik 30 tūkst. eurų

VRK išvadoje pabrėžiama, kad „Vikondos grupės“ faktinė vadovė, buvusi V. Uspaskicho sutuoktinė Jolanta Blažytė, dalyvavo formuojant Taikos koaliciją, ją rėmė finansiškai, paaukodama vienai iš Taikos koalicijos partnerių – Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijai – 20 tūkst. eurų.

„Su Taikos koalicija kandidatuojančių asmenų sąsajas su šiuo renginiu įrodo tai, kad Ledų šventės metu vykusio koncerto scenoje kaip atlikėja pasirodė Taikos koalicijos sąrašo kandidatė Aistė Pilvelytė. VRK nustatė, kad jai buvo sudarytos išskirtinės sąlygos pasirodyti ir tai rinkimų politinės kampanijos metu vertintina kaip politinė reklama“, – rašoma išvadoje.

Be to, VRK tyrėjai išsiaiškino, kad A. Pilvelytės ir „Vikondos grupės“ sutartis buvo sudaryta tiesiogiai, ne per renginių organizatorius, už pasirodymą sumokėta 14,5 tūkst. eurų, o tyrimo metu dokumentuoti vaizdo įrašai įrodo, kad skirtingai nei Ledų šventėje dalyvavę atlikėjai, A. Pilvelytė buvo matoma kartu su Taikos koalicijos sąrašo kandidatais.

Renginyje taip pat vyko dronų programa, kurios metu danguje buvo rašomi žodžiai, vienas jų – „taika“. Už ją sumokėta 15 tūkst. 125 eurų.

Atsižvelgiant į tai, kad „Vikondos grupė“ ir renginių organizavimo įmonė „Propeller“, motyvuodamos komercine paslaptimi, atsisakė pateikti Ledų šventei organizuoti patirtų išlaidų sąmatas, tyrimą atlikusiai VRK darbo grupei nebuvo galimybės nustatyti visą renginio metu patirtų išlaidų sumą.

Pavyko išsiaiškinti tik dėl 29 tūkst. 625 eurų išlaidų, kurias sudarė minėtas honoraras A. Pilvelytei ir dronų programa, tačiau VRK tyrėjų vertinimu, renginio bendra suma buvo gerokai didesnė.

Todėl Darbo partija įpareigota per 20 dienų pervesti į valstybės biudžetą 29 tūkst. 625 eurus.

VRK tyrimas dėl šio atvejo pradėtas prieš Seimo rinkimus gavus pranešimą, kad Kėdainių savivaldybės rinkimų komisija „ne iki galo ištyrė ir tinkamai neįvertino „Vikondos grupės“ vaidmens ledų šventės organizavime, nes ši šventė ir jai skirtos lėšos iš tikrųjų yra neteisėta finansinė verslo bendrovės parama Taikos koalicijos rinkimų kampanijai bei rinkėjų balsų pirkimas“.

Kartu buvo prašoma atnaujinti tyrimą minėtoms aplinkybėms išsiaiškinti.

Praėjusių metų pabaigoje VRK jau pripažino, kad Ledų šventės metu V. Uspaskichas papirkinėjo rinkėjus šiems nuo scenos dalindamas kuponus, tačiau tyrimas buvo pratęstas, norint įvertinti visą renginį.

Sako, kad šventę organizuoja ne dėl Seimo rinkimų

V. Uspaskicho advokatė Dovilė Aukštuolytė-Kapp savo komentare, kuris buvo perskaitytas per VRK posėdį, teigė, kad siūlymas pripažinti politiko kalbas ir pasirodymus politine agitacija yra nemotyvuotas, o dėl to, kad V. Uspaskichas papirkinėjo rinkėjus, VRK sprendimą jau priėmė.

Tuo metu „Vikondos grupės“ advokatė Rasa Valiukaitė sakė, kad VRK vertinimas – vienpusis, tendencingas.

„Jeigu vertinti medžiagos visumą, mes lygiai taip pat galėtume padaryti kardinaliai kitokią išvadą“, – kalbėjo advokatė.

„Manau, kad tai yra prielaidos, tai yra spėlionės. (...) Turime žiūrėti per teisę, neniveliuoti skirtingų subjektų, netapatinti V. Uspaskicho su „Vikondos grupe“, – teigė ji.

Advokatė pabrėžė, kad „Vikondos grupė“ – privati įmonė, kuri turi teisę rengti renginius.

„Politikoje visų pirma dalyvauja politikai, politinės organizacijos, o ne verslo subjektai, būtent politikams pirmiausia taikomos Rinkimų kodekso nuostatos, būtent jie turi užtikrinti, kad jų veikla nekelia abejonių dėl pažeidimų“, – teigė R. Valiukaitė.

„Tuo metu verslas, vykdydamas savo įprastą veiklą, neturėtų būti pastatomas į tokią poziciją, kad jis turi sekti politikų, politinių organizacijų veiksmus ir taikytis prie jų“, – kalbėjo advokatė.

Ji teigė mananti, kad jei V. Uspaskichas nebūtų pasirodęs Ledų šventėje, VRK nenagrinėtų renginio kaip rinkėjų papirkinėjimo atvejo.

R. Valiukaitė sakė, kad Ledų šventė nuo 1995 metų organizuota praktiškai kasmet, iš viso suorganizuota 24 kartus.

„Natūralu, kad 24 kartus Seimo rinkimai nevyko ir eilę metų šventė buvo organizuojama, nepaisant to, vyksta Seimo rinkimai ar nevyksta“, – kalbėjo ji.

Nuolaida „Gero vaizdelio“ agurkams „pranoksta vien komercinį interesą“

VRK ketvirtadienį taip pat pripažino, kad Seimo rinkimų savaitę trijų prekybos centrų skleista reklama apie nuolaidą „Kėdainių konservų fabriko“ marinuotiems agurkėliams „Geras vaizdelis“ yra paslėpta politinė reklama ir netiesioginė agitacija rinkimuose dalyvavusios Taikos koalicijos, naudojusios rinkimų šūkį „Geras vaizdelis visiems“, naudai.

Už tai balsavo septyni komisijos nariai, prieš pasisakė trys.

Komisija padarė išvadą, kad ši reklama pranoksta vien komercinį interesą ir tampa politinės reklamos bei agitacijos priemone, manipuliuojant viešąja nuomone, emocijomis ir netiesiogiai paremiant konkrečią politinę partiją, atitinkamus politikus.

Nors akciją marinuotiems agurkėliams „Geras vaizdelis“ reklamavę prekybos tinklai neigė sąsajas su rinkimų kampanija ir tvirtino, kad tai sutapimas arba atsitiktinumas, VRK darbo grupė įvertino istorinę prekės ženklo raidą, ryšį su Taikos koalicijos šūkiu, sprendimą taikyti akciją būtent Seimo rinkimų savaitę ir atmetė atsitiktinumo versiją, pabrėždama, kad Rinkimų kodekso normos turi galioti kiekvienam juridiniam ar fiziniam asmeniui.

Kėdainių konservų fabriko advokatas Romualdas Drakšas sakė, kad Kėdainių fabrikas ne inicijavo akciją, o tiesiog sutiko su ja. Pasak jo, viskas buvo daroma dėl „ekonominės naudos“.

„Nėra jokių faktų – išskyrus įsivaizdavimą, nuojautą – kurie pagrįstų, kad pagrindinis tikslas nebuvo ekonominė nauja“, – kalbėjo teisininkas.

Komisijos narys Martynas Čerkauskas teigė nesutinkantis, jog „buvo tik sutikimas“.

„Jei įmonė nebūtų pristačiusi produkcijos, atvežusi jas į parduotuves, tai nebūtų ir akcijos. Jei tu pateiki prekę, kuri yra pardavinėjama po centą, tai tu prisidedi prie organizavimo. Nėra tik sutikimas ir prekybininkai kažkur iš dangaus tuos agurkus gavo“, – sakė VRK narys.

VRK nario Andriaus Vaišnio teigimu, advokatai bando „sumenkinti situaciją iki ekonominių santykių“, tačiau, anot jo, „rinkimų savaitę buvo padaryta nuolaida, o ta nuolaida yra susijusi su minėto politinio judėjimo šūkiu“.

VRK pažymėjo, kad marinuotus agurkėlius „Geras vaizdelis“ „Vikondai“ priklausanti įmonė „Kėdainių konservų fabrikas“ pradėjo gaminti 2001 metų rudenį. Ant jų etikečių buvo naudojami V. Uspaskicho ir V. Agurkicho – personažo, parodijuojančio politiką – atvaizdai. 2002-aisiais patentų biure buvo įregistruotas žodinis prekės ženklas „Geras vaizdelis“.

Darbo grupė surinko duomenis, kad Seimo Etikos ir procedūrų komisija nuo 2002 metų kelis kartus svarstė „Gero vaizdelio“ agurkų prekybą kaip politiko interesų konfliktą, tačiau iš tų sprendimų tinkamų išvadų per pastaruosius dešimtmečius nepadaryta.

VRK rekomendavo prekybos tinklams imtis kontrolės priemonių, kad ateityje jų rinkodaros kampanijos būtų planuojamos atsižvelgiant į vykstančių rinkimų kontekstą.

Šis komisijos sprendimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui.

Taikos koalicija per Seimo rinkimus surinko 2,2 proc. rinkėjų balsų ir negavo vietų parlamente.

Darbo partijos ir „Vikondos“ gynėjai dar nežino, ar skųs VRK sprendimą

VRK ketvirtadienį Ledų šventę pripažinus rinkėjų papirkinėjimu, Rinkimų kodeksą pažeidusias Darbo partiją ir „Vikondos grupę“ gynę advokatai dar nežino, ar skųs sprendimą.

„Nežinau, logika sakytų, kad reiktų, tačiau kitą kartą anekdotai, kai lieka plaukioti, irgi neblogai, (...) dėl skundimo vadovybei reikės apsispręsti, jeigu taip formaliai žiūrint“, – BNS sakė Darbo partijai atstovaujantis advokatas Vaidotas Sviderskis.

Tuo metu „Vikondos grupės“ advokatė R. Valiukaitė sakė, kad sprendimą dėl skundo turės aptarti su koncerno vadovybe.

„Kol kas negaliu nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos, sprendimo dar neturiu. (...) Mes dar kalbėsimės, nežinau, ką jie galvoja, bet iš teisinės pusės, tai su tuo (VRK – BNS) sprendimu nesutinku ir matau ydų“, – BNS teigė R. Valiukaitė.