Vilniuje lankosi ES užsienio politikos vadovė

Kaip pranešė EK atstovybė Lietuvoje, vizito metu daugiausia dėmesio bus skiriama regiono saugumui ir Lietuvos pasirengimui pirmininkauti ES Tarybai 2027 metais.
Taip pat ketinama aptarti paramą Ukrainai, sankcijas Rusijai, ES plėtros perspektyvas.
K. Kallas pirmadienį susitiks su šalies vadovu Gitanu Nausėda bei premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.
Antrąją vizito dieną, antradienį, vyriausioji įgaliotinė susitiks su Seimo pirmininku Juozu Oleku bei parlamentarais, užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu bei krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu.
Savo viešnagės metu K. Kallas taip pat sakys kalbą kasmetiniame Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavime, lankysis Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, dalyvaus diskusijoje su Vilniaus universiteto studentais.
Lietuva prie ES Tarybos vairo stos 2027 metų pirmąjį pusmetį.
Seimas dar praėjusiais metais patvirtino pagrindinius pirmininkavimo uždavinius bei prioritetus, tarp kurių – ES ir Euroatlantinės erdvės saugumo bei gynybos stiprinimas, Bendrijos konkurencingumas, veiksmingas migracijos ir išorės sienų valdymas bei istorinės atminties puoselėjimas.
Taip pat akcentuojama ES plėtra bei taisyklėmis grindžiamos tarptautinės tvarkos išsaugojimas.
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