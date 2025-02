Veryga: visuomenei tai turėtų būti paaiškinta

„Turėtų būti įmanoma papasakoti visuomenei, dėl ko tų 5 ar kažkokio kitokio procento, dėl kurio yra kalbama, reikia, nes visuomenė yra kontraktorius viso šito susitarimo“, – penktadienį Žinių radijui kalbėjo opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pirmasis pavaduotojas.

Pasak politiko, toks „kontraktas visuomenei yra sudėtingas“ bei reiškiantis, jog bent trumpuoju laikotarpiu gali reikėti kažko atsisakyti.

„Aš esu toje pusėse, kuri sako, kad gynybai pinigų turi būti tiek, kiek reikia. Aš norėčiau tikėti, kad net ir neįvykus slaptiems, ar neslaptiems posėdžiams galima būtų paaiškinti visuomenei“, – teigė A. Veryga.

BNS rašė, jog Lietuvai ketinant sparčiau vystyti kariuomenės diviziją, prezidentas Gitanas Nausėda kitą savaitę į Prezidentūrą kvies visų partijų lyderius kalbėtis apie gynybos finansavimo šaltinius.

Suprantam kokiam kontekste tas skaičius išlindo. Išlindo naujojo prezidento inauguracijos praktiškai metu.

Šalies vadovas po Valstybės gynimo tarybos posėdžio pranešė, kad Lietuva gynybai per ateinančius penkerius metus ketina skirti nuo 5 iki 6 proc. BVP.

Pasak A. Verygos, šios žinios paskelbimui pasirinktas momentas buvo tinkamas dėl Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sugrįžimo į Baltuosius rūmus.

D. Trumpas yra sakęs, kad NATO šalys turėtų pakelti savo išlaidų gynybai slenkstį nuo dabartinių 2 proc. BVP iki 5 procentų.

Lietuva siekia surinkti daugiau papildomų lėšų, kad iki 2030 metų būtų suformuota nacionalinė divizija, pasirengta priimti vokiečių brigadą. Tačiau kol kas neaišku, iš kokių lėšų tą ketinama padaryti.

A. Veryga: tie, kas susikonstravo valdančiąją daugumą, ir turi galvoti, kaip su ja gyventi

Netylant diskusijoms dėl centro-kairės koalicijos likimo, LVŽS vicepirmininkas A. Veryga sako, jog jo atstovaujama politinė jėga nesiveržia gelbėti valdančiosios daugumos. Anot europarlamentaro, „valstiečiai“ šio klausimo išvis nėra aptarinėję. Visgi, jeigu susiklostytų tokios aplinkybės ir socialdemokratai ieškotų naujų bendražygių, buvęs Seimo narys leidžia suprasti, kad LVŽS apsvarstytų tokį pasiūlymą – tačiau siektų, jog „valstiečių“ pažadai rinkėjams būtų atspindėti koalicijos įsipareigojimuose.

„Valstiečiai“ dabar nesvarstė to klausimo. Aš tik priminsiu, kad dar kai vyko rinkimai, mes buvome išreiškę tokį norą bendradarbiauti ir net talkinome socialdemokratams antruose turuose. Atsitiko taip, kaip atsitiko. Ir dabar tai jau yra atsakomybė politikų, kurie taip susikonstravo valdančiąją daugumą, ir jie dabar ir turi galvoti, kaip su ta dauguma gyventi“, – penktadienį Žinių radijui sakė A. Veryga.

„Mes tikrai nesiveržiame niekur griauti kažkokių koalicijų, nesame kažkokie destruktoriai. Kiekviena politinė jėga ateina ne kokią nors koaliciją gelbėti, o ateina įgyvendinti savo programą – mes gi pažadus duodame rinkėjams per rinkimus. Tai jeigu kažkas atsitiktų ar valdančiojoje daugumoje, ar formuotųsi kažkas iš naujo – kaip ir formuojant šitą (daugumą – ELTA), jeigu mes gautume pažadą, įsipareigojimą, kad mūsų pažadai duoti rinkėjams galės būti įgyvendinti per programą, tai, manau, tada kiekviena politinė jėga galvoja apie dalyvavimą valdžioje, nes dėl to eina į politiką“, – dėstė jis.

Tiesa, A. Veryga pažymėjo, jog nepaisant viešumoje besitęsiančių koalicijos partnerių ginčų, premjeras Gintautas Paluckas tvirtina, kad padėtis valdančiojoje daugumoje yra stabili. Todėl kalbos apie koalicijos griūtį, LVŽS atstovo teigimu, primena „būrimą iš kavos tirščių“.

„Bet čia yra toks, žinote, būrimas iš kavos tirščių, nes šiandien girdžiu tiktai tokius paspėliojimus, kad čia tuoj viskas subyrės, kad tuoj visi išsilakstys, ir tuo pačiu metu girdime premjero pareiškimus, kad viskas čia yra puiku, kad tiesiog užsidarę pasiginčijome, o viešumoje vienas ant kito kalbame kas ant seilės užeina, kritikuojame ir panašiai. Jeigu jiems tinka toks veikimo būdas, jeigu jie jaučiasi gerai ir tiki, kad įgyvendins duotus pažadus, vienas ant kito kalbėdami važinėdami po regioną, tai jų pasirinkimas“, – pažymėjo A. Veryga.

Anksčiau LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis yra teigęs, jog įtampas koalicijoje kelianti „Nemuno aušra“, jo manymu, bus pašalinta iš valdančiosios daugumos. Tačiau politikas akcentavo, jog „valstiečiai“ pakeisti „aušriečius“ koalicijoje neketina.