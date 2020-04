A. Veryga savo kritikams: naktimis reikia miegoti

„Norėčiau paraginti politikus vis tik susiimti ir suprasti, kad situacija, kurią reikia įveikti, yra skirta ne politikavimui. Dar kartą galiu paraginti naktimis miegoti, o ne komunikuoti socialiniuose tinkluose“, – pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje teigė A. Veryga.

Jo teigimu, jį dėl priimamų sprendimų kritikuojantys miestų merai bei kiti politikai tiesiog apsunkina krizei įveikti būtiną darbą.

„Toks chaotiškas elgesys sukuria daug sunkumų mūsų komandai, kuri praktiškai dirba visą parą. Kaltinti ją komunikacijos problemomis ar stygiumi yra mažų mažiausiai nekorektiška. Aš norėčiau politikus pakviesti pabūti pas mus štabe, padirbėti, kad suprastų kokiomis sąlygomis reikia dirbti ir reaguoti į tokias žinutes, kurios, išeina tokiu laiku, kai žmonės turėtų būti su vaikais šeimose“, – kalbėjo A. Veryga.

Pastarąjį šeštadienį A. Veryga sulaukė kritikos iš prezidento Gitano Nausėdos. Jis sukritikavo sveikatos apsaugos ministro sprendimą apie laikinai trumpinamą mobiliųjų patikros punktų darbo laiką pranešti vėlų penktadienio vakarą. Pasak prezidento, tokie komunikacijos sprendimai kelia nereikalingą įtampą.

A. Veryga teigia, kad sprendimus kažkada reikia pranešti.

„Operacijų vadovo sprendimai yra rengiami visą dieną ir jie kažkada turi būti paskelbiami. Todėl dienos pabaigoje yra paprastai paskelbiami“, – teigė ministras. Be to jis pridūrė, kad apie šį sprendimą buvo kalbėta ir anksčiau.

„Apie tai, kad buvo diskutuota apie mobilių punktų laiko sutrumpinimą buvo iškomunikuota ir aš pats tą pristačiau dieną surengtoje spaudos konferencijoje“, – teigė ministras.

Pastarąjį penktadienio vakarą sostinės meras Remigijus Šimašius socialiniame tinkle kritiškai įvertino A. Verygos sprendimą, kuriuo ne tik trumpinamas darbo laikas, tačiau ir uždaromi du iš trijų mobilieji punktai.

„Tris savaites buvau įkyrus testavimo problemų kėlėjas ir sprendimų siūlytojas, į kuriuos pradėta reaguoti tik premjerui įsikišus prieš savaitę. Tai dabar gal aš jau nebekomentuosiu to trynimo ir stabdymo vykusio per tą laiką, ir kodėl iki to prisigyventa...“, – feisbuke parašė Vilniaus meras.