„Valstiečiai“ ragina valdžią nediskriminuoti nepasiskiepijusių žmonių

Lyderiai ragina atsisakyti žmonių gąsdinimo strategijos ir, užuot naudojus skaldančią bei į dvi Lietuvas (pasiskiepijusią ir nepasiskiepijusią) visuomenę dalinančią retoriką, nedelsiant vykdyti adekvačią mokslu ir pozityvia motyvacija grįstą vakcinacijos viešinimo kampaniją.

LVŽS pirmininkas R. Karbauskis pabrėžia, kad valdantieji imasi neregėto masto žmonių diskriminacijos bei pradeda drausti nevakcinuotiems žmonėms naudotis tomis priemonėmis, kurios yra būtinos asmens įprastiniam gyvenimui, kaip kad, pavyzdžiui, draudimas patekti į prekybos centrus, draudimas naudotis viešuoju transportu ir kt.

Ingridos Šimonytės Vyriausybė daro viską atvirkščiai – prievarta bando atsverti savo negebėjimą šviesti žmones.

„Tai prieštarauja žmogaus teisių standartams. Europinis sutarimas dėl žmogaus teisių ir vakcinacijos savanoriškumo yra išreikštas Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos dokumente „COVID-19 vakcinos: etiniai, teisiniai ir praktiniai klausimai“ raginant valstybes, Europos Tarybos nares, „užtikrinti, kad piliečiai būtų informuojami, jog vakcinacija nėra privaloma ir kad niekas nepatirs politinio, socialinio ar kitokio spaudimo skiepytis, jei jis nepageidauja to daryti“, taip pat „užtikrinti, kad niekas nebus diskriminuojamas dėl to, kad nebuvo paskiepytas dėl galimo pavojaus sveikatai arba dėl to, kad nenorėjo vakcinuotis“. Ingridos Šimonytės Vyriausybė daro viską atvirkščiai – prievarta bando atsverti savo negebėjimą šviesti žmones“, – sako LVŽS pirmininkas R. Karbauskis.

LVŽS frakcijos Seime seniūnė Seimo narė Aušrinė Norkienė pažymi, kad priemonės, kurių ėmėsi valdantieji, jau peržengia ir humaniškumo ribas.

„Šiandien Seime svarstysime projektus, kuriais siekiama iš nepasiskiepijusių nuo COVID-19 ir susirgusių asmenų atimti ligos išmokas. Toks vienos vakcinos bei vienos ligos išskyrimas ir ja susirgusių asmenų diskriminavimas iškreipia SODROS ir PSDF fondų įmokų esmę bei visuomenės solidarumo, teisingumo principus. Yra neabejotina, kad žmonės, norėdami neprarasti pajamų, net ir sirgdami norės slėpti ligą ir sieks eiti į darbą. Tad neapgalvotas Vyriausybės elgesys tik sukurs dar geresnes sąlygas virusui plisti. Antra vertus, tėvams netekus ligos išmokų, nukentės ir kiti šeimos nariai, o ypač vaikai. To tikrai negalime leisti“, – teigia LVŽS frakcijos Seime seniūnė A. Norkienė.