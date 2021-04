„Valstiečiai“ piktinasi VRK sprendimu dėl politinės reklamos: ką jie vartoja?

„Valstiečiai“ stebisi, kaip galima pareiškimus, kad Aurelijus Veryga yra „leftistų išprievartautas sveikuolis“, arba kad LVŽS yra „leftistų deaktyvuota partija“, pripažinti kaip politinę reklamą. Visgi VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė akcentuoja, kad komisija, priimdama sprendimą, vertino kiekvieno įrašo turinį, kontekstą, o ne atskiras frazes.

„Jūs man pasakykit, ką reikia vartoti, kad VRK posėdyje tokius Maksimaliečio teiginius „Aurelijus „leftistų išprievartautas sveikuolis“, kurio tiesiog gaila, o LVŽS – „leftistų deaktyvuota partija“ pripažintų paslėpta LVŽS politine reklama“, – savo feisbuko paskyroje piktinosi Seimo narys „valstietis“ Aurelijus Veryga.

Kritikos šiam VRK sprendimui negailėjo ir „valstietė“ Agnė Širinskienė.

Įdomu, kiek ir ko reikia pavartoti, kad šituose teiginiuose įžvelgtum reklamą?

„Šiandien VRK vieno su LVŽS niekuo nesusijusio asmens facebooke paskleistus ir rinkimų kampanijos metu paboostintus teiginius, esą Aurelijus Veryga yra „leftistų išprievartautas sveikuolis“, o LVŽS – „leftistų deaktyvuota partija“, pripažino paslėpta LVŽS politine reklama ir liepia už ją susimokėti 176 eurus. Įdomu, kiek ir ko reikia pavartoti, kad šituose teiginiuose įžvelgtum reklamą?“ – stebėjosi parlamentarė.

L. Matjošaitytė: buvo vertinamas ne konkretus žodis, o visas įrašas

Visgi VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė akcentavo, kad feisbuko paskyroje „M.G.Maksimalietis“ paskelbti įrašai buvo vertinami pagal politinės reklamos prizmę, kiekvieną jų nuodugniai išanalizuojant.

„Kiekvienas įrašas buvo vertinamas per politinės reklamos apibrėžimo prizmę: ar jis turėjo rinkimų agitacijos, politinės reklamos elementų, ar buvo propaguojama politinė partija, jos idėjos, tikslai, programinės nuostatos, ar neskatinama balsuoti, nebalsuoti už vieną ar kitą kandidatą, tas visas propagavimo elementas ir vertinamas“, – Eltai teigė L. Matjošaitytė.

Mes vertiname ne konkretų žodį, bet visą įrašą, jo turinį, visą to įrašo kontekstą.

Vis tik VRK pirmininkė pabrėžė, kad komisija vertina ne pavienius įrašo žodžius ar frazes, bet visą įrašo turinį bei jo kontekstą.

„Mes vertiname ne konkretų žodį, bet visą įrašą, jo turinį, visą to įrašo kontekstą. Tai čia, matyt, reikėtų tuos dalykus atskirti. Nes jeigu žiūrėsime, ar vienas žodis yra politinė reklama, ar ne, ar jis gali propaguoti, ar ne, tai čia turbūt tuoj pasiklysime nuo visų diskusijų, bet kada mes žiūrime bendrai visą įrašą, kuris yra, ir vertiname jo turinį, tai tada atitinkamai ir vertinimas yra kitoks“, – paaiškino L. Matjošaitytė.

„O jeigu mes ištraukiame keletą žodžių iš to viso konteksto ir sakome, kad būtent dėl to yra politinė reklama, tai ne. Tai yra visas turinys, visas kontekstas būtent konkrečios dienos, konkretaus įrašo yra vertinamas per politinės reklamos prizmę“, – taip pat akcentavo ji.