 Valdantieji teikia naują LRT įstatymo pakeitimų projektą

2025-12-10 12:17
BNS inf.

Socialdemokratų frakcija trečiadienį pranešė, jog Seime parengtas registruoti naujas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pakeitimų projektas.

Valdantieji teikia naują LRT įstatymo pakeitimų projektą / R. Riabovo / BNS nuotr.

Teigiama, jog siūlymai bus teikiami su visų valdančiosios koalicijos frakcijų atstovų parašais.

Naujuoju projektu siūloma nustatyti, kad LRT generalinį direktorių į pareigas skiria ir iš jų atleidžia taryba slaptu balsavimu.

Taip pat norima numatyti, jog LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų, jei jis netinkamai vykdo įstatyme numatytas funkcijas arba jei taryba nepatvirtina metinės LRT veiklos ataskaitos, ir jei už tokį nepasitikėjimą balsuoja daugiau kaip pusė visų tarybos narių.

