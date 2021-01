V. Uspaskichas atskleidė kortas – ateityje ketina verstis struktūrizuoto vandens verslu

Moteris pasakos kone kasdien matanti sunkiai sergančius ir net mirštančius pacientus, o europarlamentaro V. Uspaskicho neva nuo koronaviruso apsaugantis vanduo yra įžeidimas visai medikų bendruomenei. „Jeigu vieną dieną skyriuje, kuriame aš budžiu, atsidurtų žmogus su abipuse pneumonija ir sakytų, kad aš tai užleidau, nes gydžiausi koronavirusą vandeniu, aš padaryčiau viską, kad toks atvejis atsidurtų teisme“, – sako J. Ragauskaitė.

Tačiau V. Uspaskichas sako neišsižadantis nė vieno žodžio apie savo vandenį. „Prisiekiu bet kuo – ir savo vaikais, ir mirusia mama – tikiu vandeniu“, – rėš europarlamentaras. Laidos vedėjos Rūtos Mikelkevičiūtės paklaustas, ar pardavinėja neva stebuklingą vandenį, Viktoras atšovė, kad vandenį dalina už dyką, tačiau ateityje ketina jį pardavinėti arba parduoti „išrastą“ technologiją kokiam nors gamintojui. „Čia verslo planas į ateitį?“ – klaus laidos vedėja. „Taip“, – šį ketvirtadienio vakarą, 20 val. LNK televizijos laidoje „Bučiuoju. Rūta“ planus patvirtins V. Uspaskichas.

Savanoriai, išgirdę apie europarlamentaro verslo planus, pasiūlė Viktorui pačiam pabandyti būti savanoriu ir pamatyti, kas vyksta ligoninėse. Tačiau politikas atšovė, kad artimiausiu metu turi reikalų ir galbūt būtų tapęs savanoriu, jei būtų planavęs prie pusmetį. Be to, Darbo partijos lyderis pareiškė, kad savanoriu taptų jeigu į vadinamuosius kovidinius skyrius būtų įleidžiamas be kaukės ir be apsauginių drabužių.

Tokios V, Uspaskicho išsakytos priežastys ir sąlygos papiktino žurnalistą Skirmantą Malinauską. „Šita situacija, o ypač šita laida leido pamatyti žmones be kaukių. Kai Viktoras sako, jei būčiau žinojęs prieš pusę metų, būčiau pasiderinęs arba, kad jei savanoriauti, tai tik be apsauginių priemonių. Viskas sukasi tik apie jį. Jam nerūpi nei žmonių sveikata, nei Lietuva“.