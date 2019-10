V. Pranckietis pašalintas iš „valstiečių“ frakcijos

Kaip pranešė „valstiečių“ frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis, už tai balsavo 38 frakcijos nariai, vienas balsavo prieš ir vienas nedalyvavo balsavime.

„Šiandien frakcija balsavo dėl to, kad Seimo pirmininkas būtų pašalintas iš frakcijos. Jūs žinote, kad jo narystė frakcijoje buvo sustabdyta po to, kai jis tapo Seimo pirmininku. Mes to daryti nenorėjome, iki įvyks balsavimas dėl Seimo pirmininko atstatydinimo, bet po vakarykštės dienos argumentų to nedaryti nebeliko galimybės“, – žurnalistams sakė R. Karbauskis.

Jis pripažino, kad toks frakcijos sprendimas iš esmės nieko nekeičia, bet jei toks sprendimas nebūtų priimtas, V. Pranckietis, netekęs Seimo pirmininko pareigų, atsidurtų „valstiečių“ frakcijoje.

„Tai nieko nekeičia, bet jei V. Pranckietis nebus Seimo pirmininku, jis automatiškai taps Mišrios Seimo narių grupės narys“, – sakė R. Karbauskis.