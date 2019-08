V. P. Andriukaitis: perrašinėja istoriją Putinas, Lietuvoje tą daro Landsbergis

Jo manymu, Lietuvoje kairiajam politiniam flangui yra būtina vienytis, nes, pasak jo, dabar vyrauja chaosas ir politinio identiteto neišsigryninimas.

Penkerius pastaruosius metus dirbęs eurokomisaru, atsakingu už sveikatą ir maisto saugą, V. P. Andriukaitis taip pat teigia, jog Lietuvos siūlomam kandidatui Virginijui Sinkevičiui reikia labai atsakingai pasiruošti, norint užimti pastarąją poziciją, o jo balsavimai Seime, sako socialdemokratas, bus labai gerai išnagrinėti europarlamentarų.

Interviu naujienų agentūrai ELTA V. P. Andriukaitis taip pat įvertino atsinaujinusią Vyriausybę, pastaruosius visuomenę supriešinusius įvykius, susijusius su istorinės atminties įamžinimu bei atskleidė savo planus ateičiai.

– LSDP atkūrimo trisdešimtmečio jubiliejaus išvakarėse, geros žinios socialdemokratams. Naujausių reitingų duomenimis, LSDP aplenkė „valstiečius“. Jūsų manymu, kas lėmė tokį posūkį partijų reitingų lenktynėse?

– Aš manau, kad tai yra išties labai dėsninga, nes po visų tokių sudėtingų praėjusio laikotarpio nesklandumų ir dalies bičiulių išėjimo ir atsiskyrimo, išties mes konsolidavomės ir atsinaujinimo, atsišviežinimo ir permąstymo periodas davė rezultatų. Mes dalyvavome ir Savivaldos, ir Prezidento, ir Europos Parlamento (EP) rinkimuose ir, kaip matote, mūsų pajėgos per tuos tris rinkimus vis tik vėl atgal grąžino mus į politinių lyderių trejetuką. Dabar mūsų tikslas labai aiškus – laimėti kitų metų rinkimus arba būti lemiančia jėga kitų metų Seime, tai akivaizdu. Galime pasidžiaugti ir mūsų merais, kurie po šiai dienai puikiai dirba ir žmonių nuomonės apie juos tose savivaldybėse yra geros. Galime pasidžiaugti ir vicemerais, ir aktyvia veikla mūsų bičiulių Seime, taip pat Europos Parlamente (EP) Vilija Blinkevičiūtė buvo komiteto pirmininkė, o tai yra labai aukštas pasiekimas. (...) Manau, kad visa tai ir davė teigiamų rezultatų. Taip pat manau, kad ir mano atsakomybės sritis Europos Komisijoje prisidėjo prie to socialistų komiteto matomo darbo ES kontekste (...) Manau, kad socialdemokratai gali dabar susikaupti, susitelkti ir žiūrėti į kitus metus optimistiškai.

– Lietuvos socialdemokratų partija taip pat yra vienintelė partija, kuri visuomenėje vertinama labiau palankiai – 48 proc., nei nepalankiai – 38 proc., parodė apklausa. Kas lėmė tokį išskirtinumą ir ar jūsų nestebina, jog didesnis palankumas išreiškiamas tik vienai partijai Lietuvoje?

– Ne, nenustebino. (...) Priėmėm daug nepopuliarių sprendimų, padarėm ir klaidų, taip. Bet tas ir palieka įspūdį, kad vis tik per visą šitą ekonominių nuosmukių ir atsigavimų periodą daugiausiai tenka išvežti padarytų klaidų būtent socialdemokratams. Dėl to, manau, tas paveldas to patikimo, solidaus, apgalvoto veiksmų plano, kurį mes visąlaik darydavom, parodo būtent tai. (...) Man nesmagu sakyti, kad mes giriamės, bet tai yra analizė, paremta ekonominiais dalykais. Objektyvus tyrinėtojas ir turėtų būtent taip objektyviai parašyti, kad socialdemokratų pasitikėjimo kreditas yra didesnis nei kitų partijų. Buvo visko, (...) bet didesnė darbo dalis sukūrė šitą palankesnio vertinimo atmosferą visuomenėje.

– Pradžioje pokalbio paminėjote partijos skilimą, kai dalis bičiulių pasitraukė bei sukūrė savo atskirą politinį judėjimą – Lietuvos socialdemokratų darbo partiją (LSDDP). Kaip vertinate LSDDP? Ar ji yra tikroji kairiojo flango partija, atliepianti socialdemokratiškas vertybes?

– Visų pirma noriu pasakyti, kad man tai neišpasakytai skausminga tema, kur aš turiu dar kartą apsvarstyti ir apgalvoti, ar tikrai mes padarėme klaidą, kai 2001 m. LSDP ir LDDP (Lietuvos demokratinė darbo partija – ELTA) jungėsi. Kirkilas, Bernatonis buvo tie deleguoti iš LDDP partijos žmonės jungimuisi. (...) Mane dar ir dabar kai kas kaltina, kad tas susijungimas buvo klaida. Aš vis apgalvoju šitą mestą kaltinimą ir sutikčiau su tuo kaltinimu dalinai, bet dalinai to nepripažįstu ir manau, kad mūsų susijungimas buvo didelis pozityvas. (...)

LDDP buvo tas branduoliukas – Kirkilas, Bernatonis ir Linkevičius. Trys komjaunuoliai, trys komunistai ir trys oportunistai. Šitie oportunistai ir šiandien atskėlė ir turi tą oportunistinę LSDDP. Nežinau, kaip juos pavadinti kitaip, jų galvose visko yra. Ir kairiųjų idėjų, ir prisiskaitymo, bet jie visą laiką gyvena savo portfeliu, kėde ir momento gaudymu. (...) 1991, 1992 metais juk jie gynė neutraliteto idėją, pasiskaitykite juos tada. Ir kai mes, socialdemokratai, gynėm, kad Lietuvai reikėtų stoti į Europos bendrijas ir NATO, jie iš mūsų tyčiojosi. Šiandien jie yra ulta patriotai, netgi per daug. Šitie mūsų buvę komunistai oportunistai, jie dabar turi branduoliuką LSDDP. Aš didžiuojuosi Česlovu Juršėnu, kitais buvusiais LDDP nariais, kurie neišvertė kailio, liko ištikimi, kurie niekaip negali suprasti, kaip galima nevykdyti partijos sprendimų, nepaklusti ir laikytis savo kėdės.

Klausimas, ar aš padariau klaidą, tai mano atsakymas, kad kai kuria prasme taip, nes užleidau pozicijas oportunistams, prisitaikėliams ir tada ėmė nykti mūsų socialdemokratinis profilis, bet pažiūrėkite – kai jie atskilo ir išėjo, dabar yra atgimimas.

– Būtent šio atgimimo metu partijai vadovauja Gintautas Paluckas, kurio kandidatūrą socialdemokratai iškėlė naujiems Seimo rinkimams rugsėjo mėnesį Žirmūnų apygardoje. Ar G. Paluckas, jeigu nelaimės Žirmūnuose, turėtų ir toliau vadovauti LSDP?

– Nepriimu tos minties. Gintas turi laimėti. Aš dėsiu visas pastangas, kad Žirmūnuose mes laimėtume. (...) Man labai svarbu Žirmūnai, nes tai apygarda, kuriai aš paskyriau visą savo gyvenimą. (...) Aš žirmūniečiams atidaviau širdį, dūšią, savo sąžinę ir aš ten suaugęs ir ten yra mano Žirmūnai. (...) Dabar yra laikas, kad Gintautas Paluckas laimėtų, aš nepriimu jokių alternatyvų. Mes turime susigrąžinti Žirmūnus, nes Žirmūnai buvo Vilniuje vienintelė vienmandatė apygarda visoje Lietuvoje, kurioje laimėdavo tik socialdemokratas.

– LRT laidoje „Dienos tema“ gana miglotai, tačiau užsiminėte apie planus baigus darbą Europos Komisijoje jungti ir telkti kairįjį politikos flangą. Ką turėjote omenyje ir kokios tos jėgos? Ar valdančiąją Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS) priskirtumėte politinei kairei?

– Aš sąmoningai tai padariau. Manau, kad jeigu dabar analizuočiau atskirus žmones „valstiečių“ frakcijoje, tai aš matau, kad jie jokie „valstiečiai“ ir jokie žalieji. Jų potencialas yra socialdemokratinis. Paimkime atskirai Tomiliną, jis man yra kur kas artimesnis už Karbauskį. Ir jei paimsime Tomiliną ir ponią Širinskienę, tai jie yra absoliučiai skirtingų planetų žmonės. Štai ponia Širinskienė yra iš tikrųjų nuosekli, turbūt tikra bažnyčios tikybos mokytoja, nuoširdi ir puiki katalikė (...), o bendrai valstiečiai-žalieji visiškai neatitinka Europos parlamento žaliųjų. Būtų gera patikrinti kaip Virginijus Sinkevičius (kandidatas į eurokomisarus – ELTA) balsavo ir dėl šeimos koncepcijos, reprodukcijos įstatymo, dirbtinio apvaisinimo, moterų teisių, lyčių lygybės. Čia Sinkevičiui bus jo indikatorius dėl jo pažiūrų. Mano nuomone, Sinkevičius pažiūrų dar neturi, o štai Tomilinas turi pažiūras. Jakeliūnas taip pat turi pažiūras, irgi labai arti socialdemokratų, beveik, manau, kad socialdemokratas. Per nelaimę jis išėjo iš patarėjų, nes nepritarė Butkevičiui ir teisingai gynė savo pozicijas. Aš daugybę žinau žmonių, kurie yra socialdemokratai, bet išsimėtę skirtingose politinėse partijose. Net pas Uspaskichą buvo socialdemokratinių žmonių, todėl aš dabar drąsiai sakau – ateina laikas išdėlioti visą vertybinį sąrašą ir paklausti kiekvieno – kaip tu ginsi visas žmogaus teises? (...)

Vis dėlto „valstiečių“ gretose ponia Širinskienė yra tikrai artima konservatyvioms pažiūroms. Ko gero, kažkoks mišinys galvoje yra ir pas Ramūną Karbauskį – jis kažkoks toks mišinys tarp pagonių ir krikščionių, tarp visokių. Toks mišinukas.

Taigi mano atsakymas būtų, ar nėra laikas dabar pakviesti tuos žmones, kurie įsitikinę, jog Lietuvoje turime realizuoti visas žmogaus teises ir laisves, legalizuoti visas tautos teises, įskaitant tautines bendrijas?