V. Čmilytė-Nielsen: trapi dauguma nėra blogai demokratijai (interviu)

Pasak jos, įvertinus pirmųjų metų darbo sėkmes bei nesėkmes, galbūt atėjo laikas iškelti koalicinės tarybos klausimą. Politikės teigimu, susitvarkius su šalį užklupusiomis krizėmis ilgainiui gali būti peržiūrėta ir koalicinė sutartis.

Visgi V. Čmilytės-Nielsen pasisakymai šia tema kur kas nuosaikesni nei kitų mažųjų koalicijos partnerių – Liberalų sąjūdžiui ir Laisvės partijai priklausančių politikų. Ir ne tik dėl to, kad politikė permainas valdančiojoje daugumoje bei Vyriausybės sudėtyje mato tik tuomet, kai bus susitvarkyta su pagrindinėmis valstybę ištikusiomis krizėmis. Liberalų sąjūdžiui pirmininkaujanti politikė nesutinka su nuostata, kad dabartinėje daugumoje valdantieji daro tai, ką nori, o mažieji – tai, ką reikia. Be to, politikė yra įsitikinusi, kad šiame Seime kaip niekada anksčiau yra daug liberalizmo dvasios. Kita vertus, akcentuoja Seimo pirmininkė, ir nesutarimai, kurie kilo tarp koaliciją sudarančių jėgų, yra tiesiog natūralūs.

„Ar santykiai koalicijoje yra kaip įsimylėjėlių santykiai, kurie niekada nesipyksta ir visada už rankos vaikšto susikibę? Tikrai ne. Taip nėra“, – Eltai teigė V. Čmilytė-Nielsen.

Nedramatizavo politikė ir viešojoje erdvėje vis sukibirkščiuojančio vadinamųjų agroliberalų klausimo. Jos teigimu, rizikos, kad keli Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovai galėtų apleisti dešiniųjų stovyklą, nėra, o tai, kad partijoje atsiranda sunkiau į liberalizmo rėmus telpančių politikų – Lietuvoje galiojančios rinkimų sistemos pasekmė.

Galiausiai interviu V. Čmilytė-Nielsen įvertino būgštavimus, kad Lietuvos šeimų sąjūdžio organizuojami mitingai vėl gali aptemdyti valstybei svarbių švenčių minėjimą. Politikė, viena vertus, abejojo, ar nepasitenkinimą valdžia reiškianti organizacija yra nusiteikusi kalbėti apie jų rodomo nusivylimo priežastis. Kita vertus, komentuodama viešojoje erdvėje pasigirdusius svarstymus, kad prezidentas Gitanas Nausėda galėtų įsiaudrinusius protestuotojus apraminti, Seimo vadovė pažymėjo, jog apmaudu būtų, jei kanalą kalbėti turintys politikai nebandytų perkalbėti grupių, pastaruoju metu griovusių Lietuvai svarbių įvykių minėjimo nuotaiką.

„Matyt, tais kanalais vertėtų pasinaudoti tam, kad mes turėtume tokią nuotaiką, kuri ir turėtų būti per tokias dienas ir tokius minėjimus, prisimenant žmones, kurie paaukojo viską, kas brangiausia, kad Lietuva būtų nepriklausoma ir laisva valstybė“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.

– Pirmininke, ar valdančioji dauguma šiek tiek daugiau nei po metų darbo dar turi parako?

– Taip, aš tuo net neabejoju. Valdančioji dauguma yra, ji daro darbus, ji planuoja darbus. Žinoma, yra daug iššūkių tiek užsienio politikoje, tiek saugumo srityje, tiek vis dar susijusių su COVID-19 ar su kai kuriais ekonominiais dalykais. Tačiau žvelgiant atgal – į pirmuosius darbo metus – aš taip pat džiaugiuosi tuo, ką Seimas yra nuveikęs, ką yra padariusi ši valdančioji dauguma tiek kalbant apie žmones, kurių situacija yra jautriausia: skurdo mažinimas, pajamų didinimo iniciatyvos, pavyzdžiui, pakankamai ženklus NPD didinimas. Taip pat su žmogaus teisėmis susiję klausimai, kuriuos, nors ne visus išsprendėme, bet tikrai pasistūmėjome į priekį. Žodžiu, darbai yra padaryti ir laukia reformos.

M. Morkavičiaus / ELTOS nuotr.

– Tačiau yra ir nemažai nepadarytų darbų, darbų, kurie įstrigo kažkur pusiaukelėje arba išvis buvo nustumti į šoną. Bet mano klausimas labiau apie tai, ką apie valdančiosios daugumos tvirtumą parodė šiek tiek daugiau nei metai darbo. Kai kas sako, beje, ir prezidento vyriausiasis patarėjas Povilas Mačiulis, kad ši dauguma yra stipri tiek, kiek jai nėra alternatyvų – kad ji ne pati iš savęs tvirta. Iš dalies apie tai užsiminė ir premjerė trąšų sukeltoje krizėje: pasileisti Vyriausybė negali, nes nėra kitų, kurie galėtų ją sudaryti.

– Kaip ir sakiau nuo pirmųjų šios koalicijos sudarymo dienų, tą patį galiu pasakyti ir dabar: nepaisant to, kad ją sudaro tris skirtingas programas turinčios partijos, savarankiškos partijos, turinčios savo politinę darbotvarkę, mus šioje koalicijoje sieja kur kas daugiau klausimų nei skiria. Iki šiol taip ir yra. Mus sieja požiūriai į daugelį dalykų, o skirtys, žinoma, taip pat egzistuoja. Kitaip ir būti negali, nes kiekviena partija atstovauja šiek tiek kitiems rinkėjams. Esame su savo prioritetais, su savo politinėmis darbotvarkėmis, ir tai reikalauja daug darbo, daug derinimo tarpusavyje. Kartais, žinoma, yra ir nuomonių išsiskyrimai, bandant tas programines nuostatas įgyvendinti.

– Bet viešojoje erdvėje jau dabar nemažai susiformavę naratyvų, kad valdančioji dauguma, ypač pasibaigusioje rudens sesijoje, turėjo ne vieną savotišką testą, po kurio paaiškėjo, kad Seimo dauguma namų darbų neatliko, nes dirbant kartu frakcijos pasirodė prastai. Tai trąšų tranzito klausimas, jis nebuvo viduje išdiskutuotas, automobilių taršos mokestis, privalomojo skiepijimo socialiniams darbuotojams ir medikams klausimas ir kt. Kitaip tariant, pilna vietų, kai daugumos partijos apvirto užkliuvusios kone už linijos. Ką rodo tokie „testai“? Ar nėra akivaizdu, kad šiai daugumai kažko trūksta? Jūs sakote, kad yra kažkas, kas vienija, bet realybė rodo kitaip – matome trukdžius, atsirandančius iš kažko stokos. Galbūt komunikacijos?

– Na, komunikacijos tikrai niekada nėra per daug. Derinimo tarpusavyje tikrai niekada nėra per daug. Kartais būdavo atvejų, kai jos šiek tiek ir pritrūkdavo, tačiau aš vėlgi galėčiau pasakyti, kad yra kur kas daugiau sėkmingai bei logiškai susiklosčiusių balsavimų ir sprendimų priėmimo pavyzdžių nei vienas ar kitas, kuris nepraėjo. Ar santykiai koalicijoje yra kaip įsimylėjėlių santykiai, kurie niekada nesipyksta ir visada už rankos vaikšto susikibę? Tikrai ne. Taip nėra.

Mus šioje koalicijoje sieja kur kas daugiau klausimų nei skiria. Iki šiol taip ir yra.

– Panašiai Saulius Skvernelis apie narystę partijoje kalba – kad tai nėra santuoka.

– Nežinojau šios minties, bet man atrodo, kad akivaizdu, jog yra ir tam tikrų pakibirkščiavimų. Ir aš kitaip neįsivaizduoju gyvo, normalaus politinio darbo. Matyt, tik ne visiškose demokratijose jis gali būti hierarchiškas, kur pasakoma, kaip daryti, ir tada viskas yra vykdoma.

– Bet visgi, kiek to gyvybingumo daugumoje? Prisiminkime vieną svarbiausių balsavimų rudens sesijoje. Tai balsavimas dėl biudžeto. Kai kam ir dabar atrodo, kad šis balsavimas praėjo per „Vinkaus plauką“. Skvernelis tuo metu – iš karto po biudžeto priėmimo – prisiminęs „auksinius“ savo Vyriausybės laikus, sakė, kad jo pateiktą biudžetą palaikydavo nepalyginamai daugiau parlamentarų. O dabar biudžetas priimtas vos vos. Ar tai nerodo, kad ši dauguma trapesnė nei buvo, pavyzdžiui, Skvernelio.

– Aritmetiškai, akivaizdu, kad balsų yra mažiau. Sauliui Skverneliui galima atsakyti, kad turėti tokią masyvią daugumą yra didžiulė prabanga ir ne taip dažnai mūsų politinėje tradicijoje būna, kad Vyriausybė turi tokią didelę daugumą. Tai atriša rankas. Nors tokiu atveju irgi ne visada būna gerai, nes buldozeriu važiuojama per daugelį dalykų, ką mes ne kartą matėme praėjusią kadenciją. Dabar daugiau darbo yra derinimo prasme, daugiau tarpfrakcinio darbo. Ar tai yra blogai demokratijai – aš taip nemanau. Aš manau, kad valstybei tai nėra blogai.

– O kalbant apie komunikaciją ir pozicijų derinimą. Šis procesas, sakykime taip, koalicijoje gali kurti socialinį kapitalą, atitinkamai stiprinantį gausumo prasme negausią daugumą. Kiek yra pasitarimų ir kalbėjimosi? Dėl šio klausimo yra nuomonių įvairių. Tie patys valdančiųjų partijų nariai, ypač parlamentarai iš mažųjų partnerių pusės, sako, kad šioje valdančiojoje koalicijoje yra per mažai kalbamasi tarpusavyje ir ypač prieš svarbius ar rezonansą keliančius sprendimus. Jūsų manymu, šiame kontekste yra dar poreikio pasitempti?

– Kolegų ir mano pačios partijos atstovų visai neseni pareiškimai, kad trūksta vienokių ar kitokių formatų... Aš juos vertinu kaip pirmųjų darbo metų įvertinimą, bet ir kaip gana savikritišką įvertinimą, sakant, kad norime būti labiau proaktyvūs, labiau kupini idėjų, neštis prie bendro stalo daug projektų ir panašiai. Tai aš vertinu kaip pozityvų dalyką. Grįžtant prie įvairių formatų, jų jau ir dabar yra daug. Ar jų galėtų būti daugiau – žinoma, kad galėtų būti daugiau, kadangi turint nelabai didelę daugumą reikia kiekvienam klausimui skirti dėmesio ir išanalizuoti pasitaikančius nuomonių skirtumus.

– Tarp jūsų minimų formatų nėra koalicinės tarybos, kas yra gana tradicinis instrumentas valdančiosiose daugumose. Ankstesnės valdančiosios daugumos turėjo – o štai čia nėra. Ir kai kurių Liberalų sąjūdžio atstovų nuoskauda, panašu, yra susijusi su tuo, kad štai nėra tarybos ir galbūt dėl to yra priiminėjami tam tikri valiniai sprendimai – dėl to ir gimsta nesutarimai. Kodėl, pirmininke, iki šiol nėra tarybos, kai valdančioji dauguma jau dirba ilgiau nei metus?

– Kaip ir minėjau, kolegų iš Liberalų sąjūdžio pasakymus ir vertinimus aš vertinu kaip norą būti labiau proaktyviems. Kalbant apie koalicinės tarybos formatą. Aš manyčiau, kad taip. Galbūt atėjo laikas, įvertinus pirmuosius metus, įvertinus kai kurias sėkmes ir nesėkmes, turėti dar ir papildomą, labiau formalizuotą formatą. Tačiau ar jis kažką iš esmės pakeis – nemanyčiau. Tačiau kiekvienas papildomas kalbėjimo forumas yra iš esmės naudingas.

– Jūs praėjusių metų gegužę abejojote, ar verta formalizuoti santykius. Kas verčia ir dabar šiek tiek abejoti koalicinės tarybos teikiama nauda?

– Aš nesakau, kad abejoju nauda, aš neabejoju, kad tai būtų naudingas papildomas formatas. Aš taip pat galiu paliudyti, kad diskutuojama koalicijoje nuolat įvairiais formatais. Turime ir kassavaitinį frakcijų seniūnų pasitarimą, vyksta pokalbiai ir pagal poreikį. Tai būtų dar vienas papildomas formatas. Ir šiame etape aš jį matau kaip gana prasmingą.