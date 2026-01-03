URM: Lietuva įdėmiai stebi situaciją Venesueloje

„Lietuva įdėmiai stebi besiklostančią situaciją Venesueloje ir palaiko nuolatinį ryšį su tarptautiniais partneriais ir sąjungininkais“, – BNS šeštadienį nurodė ministerija.
„Informuojame, kad Užsienio reikalų ministerija Venesueloje esančių Lietuvos piliečių pagalbos prašymų kol kas negavo, taip pat neturi informacijos apie nukentėjusius Lietuvos piliečius. Situacija atidžiai stebima“, – teigiama atsakyme.
Į Pietų Amerikos valstybę ministerija primygtinai nevykti rekomenduoja nuo gruodžio 9-osios.
URM teigia primenanti, jog Lietuva, kaip ir visa ES, nuosekliai nepripažįsta Venesuelos 2024 metų prezidento rinkimų demokratiniais, o N. Maduro – legitimiu šalies vadovu.
ES nepripažino ginčijamų 2024 metų rinkimų, kurie N. Maduro suteikė trečią kadenciją valdžioje, rezultatų ir skyrė sankcijas dešimtims Venesuelos pareigūnų už tai, kad jie kenkia demokratijai šalyje.
BNS rašė, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) anksčiau sakė, kad JAV pajėgos suėmė N. Maduro ir išskraidino jį bei jo žmoną iš šalies.
Venesuelos vyriausybė pasmerkė tai, ką pavadino „itin rimta karine agresija“ iš Vašingtono pusės, ir paskelbė nepaprastąją padėtį.
