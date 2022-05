Ukrainos ambasadorius: šiandien minime kovą tarp autoritarizmo ir nemirštančios laisvės

„Lietuvos ir kitų Rytų Europos šalių žmonės puikiai supranta šią emociją – mes per amžius kovėmės drauge. Šiandien mes pagerbiame amžius trunkančią konfrontaciją tarp autoritarizmo ir nemirštančios laisvės Europoje“, – minėjime skvere prie ukrainiečių poeto Taraso Ševčenkos paminklo sakė ambasadorius Petro Bešta.

Ceremonijoje buvo pagerbta už laisvę kovojanti Ukraina, jos didvyriai ir žuvusieji.

„Mes taip pat gedime šio brutalaus karo Ukrainoje aukų, – sakė ambasadorius. – Rusija savo darbais Ukrainoje mėgina pralenkti net Antrojo pasaulinio karo siaubus.“

Pasak P. Beštos, laisvos šalys turi susivienyti, kad kaip įmanoma priartintų pergalę prieš Rusijos prezidento Vladimiro Putino režimą.

„Laisvės kaina Ukrainos žmonėms yra labai didelė“, – sakė jis.

Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8 dieną, pažymint jungtinėmis visų kovojusių valstybių pastangomis nulemtą jo pabaigą ir 1945 metais šią dieną Vokietijos pasirašytą besąlyginį kapituliacijos aktą.

Per 61 valstybę įtraukusį Antrąjį pasaulinį karą žuvo apie 50–55 mln. žmonių, iš jų 30 mln. – civiliai. Per karą Lietuvoje žuvo apie 275 tūkst. žmonių, iš jų 195 tūkst. žydų per Holokaustą.

Šiemet pasaulinio karo pabaigos minėjimuose didelis dėmesys skiriamas Rusijos kariuomenės daugiau kaip du mėnesius tęsiamai invazijai Ukrainoje. Per ją žuvo tūkstančiai žmonių, buvo sugriauti miestai, o namus palikti buvo priversti daugiau nei 13 milijonų žmonių.