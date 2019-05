Tęsiamas išankstinis balsavimas savivaldybėse, pradedamas ambasadose

Išankstinis balsavimas šalies savivaldybėse prasidėjo pirmadienį ir truks iki penktadienio. Balsuoti savivaldybių pastatuose galima kasdien nuo 8 iki 20 valandos.

Specialiuosiuose paštuose iki penktadienio balsuojama ligoninėse, socialinės rūpybos įstaigose, kariuomenėje, laisvės atėmimo vietose.

Užsienyje gyvenantys ar atostogaujantys lietuviai nuo ketvirtadienio gali balsuoti atvykę į ambasadas.

Balsavimas vyksta 51 diplomatinėje atstovybėje ir konsulinėje įstaigoje, Pasaulio lietuvių centre Lemonte JAV bei Lietuvos garbės generaliniame konsulate Toronte Kanadoje.

Papildomos balsavimo vietos veiks Jungtinėje Karalystėje Rytų Londone, Kings Line ir Lidse, Norvegijoje – Stavangeryje, Australijoje – Melburne.

Balsavimas namuose numatytas penktadienį ir šeštadienį. Namuose balsuoja 70 metų ir vyresni rinkėjai, dėl sveikatos būklės negalintys atvykti į rinkimų apylinkę.

Sekmadienį rinkimų dieną balsavimas apylinkėse vyks nuo 7 iki 20 valandos.

Per pirmas dvi išankstinio balsavimo dienas savo valią pareiškė 2,13 proc. arba 51 tūkst. 700 rinkėjų, per pirmąjį turą skaičiai buvo šiek tiek mažesni – per tą patį laikotarpį buvo balsavę 1,85 proc. arba 44 tūkst. 747 rinkėjai.

Bendras pirmojo turo išankstinio balsavimo aktyvumas kartu su specialiuose paštuose, namuose balsavusių rinkėjų balsais siekė 10,75 procento.

Prezidento rinkimų antrajame ture varžosi du daugiausia balsų per pirmąjį turą surinkę kandidatai: Seimo narė, buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė ir ekonomistas Gitanas Nausėda.

Pirmajame ture už Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų iškeltą I. Šimonytę balsavo 31,31 proc. rinkėjų, už nepriklausomą kandidatą G. Nausėdą – 30,94 proc. rinkėjų.

Rinkimuose į Europos Parlamentą dalyvauja 16 partijų ir visuomeninių komitetų keliamų kandidatų sąrašų.

Lietuva į Europos Parlamentą renka 11 atstovų.