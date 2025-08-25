Teisingumo ministerijos viražai: vienus už jas baudžia, kitiems – viskas leidžiama

Kaip rašoma visuomeninio transliuotojo Tyrimų skyriaus medžiagoje, po 2024-ųjų rugpjūtį Vyriausybės nutarimu patvirtintų naujų taisyklių R. Ostanavičius vyko tarnybiniu automobiliu į darbą iš namų ir atvirkščiai.
Teisingumo viceministras Ričardas Pocius anksčiau „Žinių radijui“ teigė, kad patikrinimai dėl tarnybinių automobilių naudojimo buvo atlikti ir ministerijai pavaldžioje Kalėjimų tarnyboje, ir Probacijos tarnyboje, o pastarojoje „nė vienas žmogus nenaudojo tarnybinio transporto po Vyriausybės nutarimo“.
Tačiau LRT duomenys rodo, kad tuo pačiu buvusios ministrės įsakymu dėl tarnybinio automobilio naudojosi šiuo metu atostogaujantis Probacijos tarnybos vadovas – jis tai darė 2024 metų antrą pusmetį ir nuo 2025 metų sausio iki kovo.
R. Pocius nacionaliniam transliuotojui atsisakė komentuoti, kokius tyrimus atliko Teisingumo ministerija ir paaiškinti, ką kalbėdamas „Žinių radijo“ laidoje turėjo omenyje. Viceministro žodžiams prieštaraujančiuose ministerijos atsakymuose teigiama, kad Probacijos tarnyboje patikrinimas atliktas nebuvo.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė M. Kairiui yra skyrusi griežtą papeikimą teisingumo ministro Rimanto Mockaus sudarytai komisijai nustačius, jog Kalėjimų tarnybos vadovas nuo pernai rugpjūčio iki šių metų balandžio neteisėtai naudojosi tarnybiniu transportu, taip įstaigai padarydamas 2 tūkst. 156 eurų žalą.
Regionų administracinis teismas praėjusią savaitę priėmė nagrinėti M. Kairio skundą dėl šio griežto papeikimo. Teisėsauga Kalėjimų tarnybos vadovui taip pat yra suteikusi pranešėjo statusą, be kita ko, neleidžiantį jo nušalinti ar atleisti iš pareigų.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) rugpjūčio pradžioje pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą, kurio metu siekiama nustatyti, ar M. Kairio veiklai buvo daromas neteisėtas poveikis. Naujienų portalo „Delfi“ duomenimis, ikiteisminis tyrimas atliekamas laikinojo teisingumo ministro Rimanto Mockaus atžvilgiu.
M. Kairys minėtą griežtą papeikimą ir papeikimą dėl, pasak ministerijos, neracionalaus Kauno kalėjimo inventorizacijos pirkimo sieja su beveik 57 mln. eurų vertės Šiaulių kalėjimo statybos konkursu, kurį Apeliacinis teismas birželį nurodė nutraukti dėl subjektyvių jo sąlygų.
Teisingumo ministras tuomet sakė reikalausiantis Kalėjimų tarnybos vadovybės atsakomybės, o paaiškėjus apie M. Kairiui siekiamą skirti papeikimą neigė, kad šis susijęs su Šiaulių kalėjimo situacija.
