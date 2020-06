Tapęs ekonomikos ministru R. Sinkevičius peržiūrėtų pagalbą verslui

„Priemonių šiai dienai yra daug, jos, tiesą sakant, ne visos gerai veikia. Vienos yra nepatrauklios verslui, kitos yra per daug biurokratizuotos, kitos veikia pakankamai gerai. Visą kompleksą priemonių reikia peržiūrėti ir tos, kurios neveikia, išsiaiškinti, kodėl: ar tai per didelė biurokratinė našta verslui, ar per brangiai kainuojantis dalykas, ar tiesiog nėra patrauklu ir rizikinga verslui“, – po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pirmadienį sakė buvęs susisiekimo ministras R. Sinkevičius.

„Tos priemonės, kurios neveikia, galėtų būti naikinamos arba kaip nors modifikuojamos, o tos, kurios neveikia dėl valstybės tarnybos požiūrio, dėl biurokratinių dalykų, reikia tuos trūkumus šalinti“, – pridūrė jis.

Prezidento vyriausiasis patarėjas Povilas Mačiulis teigė, kad klausimai, susiję su parama verslui, turės būti sprendžiami pirmiausiai.

„Kaip žinia, tik 11 procentų suplanuotos paramos pasiekė verslą. Dėl to ministro indėlis efektyvinant paramos mechanizmus yra ypatingai svarbus“, – kalbėjo patarėjas.

Anot jo, prezidentui taip pat svarbu, kad būsimas ministras turėtų palaikymą Seime.

„Svarbu, kad šitame sudėtingame priešrinkiminiame laikotarpyje ministras teiktų iniciatyvas ir turėtų jų palaikymą Seime (...) Likus mažiau nei pusmečiui iki Seimo rinkimų, akivaizdu, kad šitas pareigas gali užimti žmogus, kuris turi supratimą apie ekonomikos ir inovacijų ministerijos veiklos barus, o būtent Rimantas Sinkevičius yra Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas ir išmano šią sritį“, – sakė P. Mačiulis.

Žiniasklaida neseniai skelbė, jog Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje trūksta ketvirtadalio darbuotojų. Pasak R. Sinkevičiaus, šis klausimas būtų sprendžiamas „pirmosiomis dienomis“.

„Kai kur darbuotojų tikrai trūksta. Kiekvieno etato aš tikrai nežinau, bet, matyt, jau po paskyrimo tai pirmos dienos klausimas – pasižiūrėti ir perskirstyti tai, kas yra, nes vargu, ar į politinio pasitikėjimo tarnautojus surasim daug norinčių tokiam trumpam laukui, o priėmimas į valstybės tarnybą taip pat yra apsunkintas dėl egzistuojančios atrankos sistemos“, – kalbėjo jis.

Kaip teigė P. Mačiulis, susitikimo metu prezidentas ir kandidatas į ministrus taip pat aptarė valstybės ir savivaldybių įmonių valdymą, ekonominį regionų stiprinimą, prezidento pateiktas Viešųjų pirkimų įstatymo pataisas.

„Su kandidatu buvo kalbėta, kad yra galimybė, jog šis įstatymas būtų įgyvendintas dar iki Seimo rinkimų“, – sakė prezidento patarėjas.

Anot P. Mačiulio, ar R. Sinkevičius taps ministru, G. Nausėda nuspręs „artimiausiu metu“.

R. Sinkevičiaus kandidatūrą į ekonomikos ir inovacijų ministro postą premjeras Saulius Skvernelis prezidentui pateikė pirmadienį. Pasak premjero, šis kandidatas „turi gebėjimų, kompetencijų, politinės ir ministro patirties“, be to, jam reikės rūpintis „ekonomikos gaivinimu bei transformacija į naują etapą“, likviduojant koronaviruso krizės pasekmes.

68 metų R. Sinkevičius yra Socialdemokratų darbo frakcijos seniūnas, Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas. 2012–2016 metais jis ėjo susisiekimo ministro pareigas.

Pagal Konstituciją, ministrus premjero teikimu skiria ir atleidžia prezidentas.

Ekonomikos ir inovacijų ministro pareigos laisvos nuo pernai gruodžio, kai buvęs ministras Virginijus Sinkevičius pradėjo eiti aplinkos eurokomisaro pareigas.