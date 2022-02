Suskaičiavo daugiausiai posėdžių praleidusius Seimo narius: pirmoje vietoje – finansų ministrė

Pasibaigus Seimo rudens sesijai Etikos ir procedūrų komisija pateikė duomenis, kurie parlamentarai be pateisinamos priežasties praleido daugiausiai Seimo plenarinių posėdžių. Daugiausiai per pastarąją Seimo sesiją plenarinių posėdžių praleido finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė. Ministrė be pateisinamos priežasties iš 52 vykusių Seimo posėdžių praleido 11.