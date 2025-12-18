Sunegalavus Seimo Kultūros komiteto pirmininkui, į parlamentą iškviesta greitoji pagalba

Apie tai žurnalistams patvirtino ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
K. Vilkausko sveikata sušlubavo komitetui svarstant LRT įstatymo pataisas, kuriomis lengvinamas įstaigos vadovo atleidimas.
Posėdžio metu politikas paprašė dešimties minučių techninės pertraukos dėl asmeninių priežasčių, o jai pasibaigus paprašė ir dar vienos pauzės.
Po to K. Vilkauskas grįžo ir pranešė, jog dėl nenumatytų aplinkybių komiteto posėdį turi baigti.
Praėjus keliolikai minučių po sunegalavimo, parlamentaras po gydytojų apžiūros išėjo iš kabineto ir žurnalistams pasakė besijaučiantis gerai. Jis tvirtino vyksiantis į ligoninę ir manantis, kad sveikata jam sušlubavo dėl streso.
Paklaustas, ar dėl incidento Seimas plenariniame posėdyje ketvirtadienį nebesiims LRT įstatymo pataisų, J. Olekas atsakė: „Turbūt, mes laukiam komiteto, kada komitetas baigs darbus.“
Naujausi komentarai