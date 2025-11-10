 Su Lietuvoje viešinčiu Vengrijos užsienio reikalų ministru susitiko Žemaitaitis ir Adomavičius

Politikas: „Įspūdinga ir didinga diena Lietuvai“
2025-11-10 15:41
Augustas Stankevičius (BNS)
Lietuvos diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui lankantis JAV, Lietuvoje viešintį Vengrijos užsienio reikalų ministrą Peterį Szijjarto (Pėterį Sijartą) priėmė „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.

Politikas feisbuke pasidalino susitikimo vaizdo įrašu. Jame matyti, kaip su kortežu atvykusi Vengrijos politiką pasitinka minėtos valdančiosios partijos pirmininkas.

„Įspūdinga ir didinga diena Lietuvai, – feisbuke rašė R. Žemaitaitis. – Užsienio politika prasideda nuo mažų darbų.“

Vaizdo įrašu su politiku iš Vengrijos pasidalijo ir buvęs kultūros ministras Ignotas Adomavičius.

„Susitinkame su Vengrijos užsienio reikalų ir prekybos ministru Péter Szijjártó ir delegacija“, – feisbuke rašė I. Adomavičius, prie įrašo pažymėjęs ir R. Žemaitaitį. Prie vaizdo įrašo pažymėta, kad susitikimas vyko Šiauliuose.

I. Adomavičius dabar yra R. Žemaitaičio patarėjas. 

Premjerės patarėjas ragina nekurti alternatyvios užsienio politikos, laikytis „vienos linijos“

„Aušriečių“ lyderiui susitikus su Vengrijos užsienio reikalų ministru, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas ragina nekurti alternatyvios užsienio politikos, laikytis „vienos linijos“.

„Parlamentarai gali susitikti su užsienio valstybių politikais – to niekas nedraudžia. Tačiau tai nekeičia fakto, kad užsienio politiką formuoja ir vykdo Vyriausybė kartu su prezidentu. Lietuvoje nėra alternatyvios užsienio politikos, todėl svarbu, kad politikai laikytųsi vienos linijos – ypač šiuo geopolitiškai sudėtingu laikotarpiu“, – BNS pirmadienį perduotame komentare sakė Ignas Dobrovolskas

